加利仔現身香江 看好新股東為曼聯帶來改變

籲給予坦夏格更多時間

現年48歲的加利尼維利相隔6年再訪港，出席研討會期間接受本報等傳媒訪問。對於71歲英國富商拉特克里夫將收購曼聯25%股權，現職英國《天空體育》評述員的「加利仔」表示，原期望班主格拉沙家族能出售全數股權，「雖然這事情並沒發生，但已比格拉沙家族完全掌權好得多。拉特克里夫是成功商人，董事會及整間球會都將會改革。這是艱巨任務，而且不會一夜之間就成功」。

曼聯上周中落實行政總裁李察阿諾特於今年底離任，據報將由任職拉特克里夫轄下英力士集團（INEOS）、曾任巴黎聖日耳門及祖雲達斯管理層的祖安白蘭斯接任CEO。加利仔稱任何收購普遍都會換管理層，「當拉特克里夫正式入股後，我認為曼聯未來3至5個月會有更多轉變，他想有新管理層，改變球會管理文化」。他亦提及曼聯今季初戰績低迷因傷兵太多，同情領隊坦夏格目前困境，認為對方上季領軍取得佳績，應給予更多時間，「實際上現離英超前4位置不遠，我看不到理由曼聯要換領隊」。

加利尼維利抵港後連日宣傳其公司參與位於曼徹斯特的豪宅項目。他在前晚投資研討會上笑言，投資這項目比曼聯現時困境來得更積極。