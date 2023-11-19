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體育

費高相隔廿載重臨香港 稱都市景貌大變 「何時到訪都喜歡」

【明報專訊】葡萄牙隊名宿費高相隔20年重遊香港，昨以信用卡大使身分，在中環出席見面會。這名2000年金球獎及2001年世界足球先生得主表示，這次訪港發現都市景貌改變不少，但對此地依舊熱愛，「無論何時到訪，都很喜歡這裏」。

這次是費高繼2003年隨皇家馬德里亞洲之旅訪港踢友賽後，相隔廿載再臨香江。他在見面會上與球迷合照互動，並即席試講「大家好」、「費高」、「好波」等廣東話。現年51歲的他於2009年掛靴後，至今已14年。他透露近年為歐洲足協（UEFA）工作，並隨贊助商四處出遊，還打理自己的生意，生活不比球員時期清閒，「起碼還有時間睡覺，這已很好」。

曾與費高對壘 陳偉豪難忘被「通渠」

他在活動上更與港足前隊長陳偉豪交流。兩人曾在20年前皇馬於香港大球場表演賽鬥中港聯隊時正面交鋒，當時「銀河艦隊」在費高建功下以4：2勝出；陳偉豪笑稱對該仗被對方「戲弄」仍印象深刻，「當時他踢右中場，我踢左中堅，因此經常面對他。記得有一球我防守時出腳，就被他『通坑渠』」。費高被問到對陳偉豪有否印象則打趣道：「他當年應比較年輕。」

費高在傳媒訪問環節時，被問到認為其葡軍後輩、已轉戰沙特阿拉伯球隊艾納斯的38歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗）能否續戰至2026年世界盃；他指出一切視乎其身體狀態，惟又說：「他有很強意志力，永遠渴求更多。即使年齡不斷增長，他仍保持出色發揮並取得入球，我認為一支球隊能擁有他總是好事。」

透露2007年幾乎轉戰沙特聯

自C朗今年1月加盟艾納斯後，沙特球會紛紛在今夏轉會市場大灑金錢，吸引賓施馬、尼馬等大牌球星投效。費高透露2007年亦幾乎從國際米蘭轉投伊蒂哈德，甚至已經簽約，只是對方沒落實交易未成事，「那時我開始想嘗試不同水平的足球，體驗另一種生活節奏，遺憾最終未有實現。轉戰沙特與否，我認為要視乎球員當刻想得到什麼，當然，還要考慮他們所給你的條件」。

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