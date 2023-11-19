體壇快訊：羽生結弦閃電離婚

香港環島賽趙顯臻奪冠

「寶馬海岸賽艇香港環島大賽2023」昨於維港一連兩日上演，昨先舉行鐵人賽，今日則為接力賽、10公里賽及陸上拉機挑戰賽，多名賽艇港將分途出戰。其中杭州亞運銅牌得主趙顯臻，伙拍Isa Scheunpflug在混合雙人雙槳奪冠而回；另一港將陳鈺文則在公開組單人雙槳艇奪得亞軍。

傑志菁英盃大破理文

傑志昨午在將軍澳運動場舉行的賽馬會菁英盃B組，以4：1大勝理文，賽後以2勝1負居首；並繼上周日高級組銀牌4強一球小勝後，連續兩周力克對手。菁英盃今在小西灣運動場續演雙料娛樂，頭場下午3時由B組的晉峰對均業北區；尾場晚上6時則是A組的香港U23對大埔。

陳雨霏挫安洗瑩復仇

日本羽毛球大師賽女單4強，3號種子的中國隊名將陳雨霏，以局數2：1力克則傷癒復出的韓籍世界一姐安洗瑩，一報早前杭州亞運決賽敗仇，今將於決賽與6號種子的印尼好手瑪莉斯卡東宗爭冠。男單方面，4號種子的中國隊名將石宇奇以直落兩局挫中華台北隊的周天成，將與丹麥籍世界一哥安賽龍爭冠。

夏登助快艇止六連敗

NBA昨演季中賽暨常規賽，賽前六連敗的洛杉磯快艇，是役有韋斯特布克改打後備，並憑另一球星夏登完場前6秒射入關鍵的「3+1」，助球隊主場以106：100力克侯斯頓火箭，重返勝軌，亦是夏登本月初加盟後快艇上陣第7場以來的首場勝仗。