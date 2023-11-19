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體育

意大利大破北馬其頓 基艾沙梅開二度 重奪出線主導權

【明報專訊】意大利隊昨晨於歐洲國家盃外圍賽C組關鍵戰，憑相隔5個月再踢國際賽的翼鋒費達歷高基艾沙梅開二度，領銜主場以5：2擊敗北馬其頓隊，反壓烏克蘭隊升上次席，重奪出線主導權，下仗面對烏軍只要力保不敗便可出線決賽周，爭取衛冕。

比寧咸膺金童獎

上屆歐國盃盟主意大利隊，在今屆外圍賽陷出線危機，昨面對排第4的北馬其頓隊不容有失，結果憑費達歷高基艾沙上半場梅開二度，加上達米安、拉斯柏度尼及艾沙拉維各建一功，終以5：2取勝，賽後7戰得13分，以較佳得失球壓過同分的烏克蘭隊升次席，雙方將在周二凌晨的最後一輪硬碰，屆時意軍只要不敗便可以次名出線決賽周。賽後意軍新帥史巴列堤滿意麾下表現，認為球隊進攻發揮較此前有明顯進步，踢法更立體。

至於同組已首名出線的英格蘭隊，雖有昨膺金童獎的皇家馬德里中場祖迪比寧咸因傷避戰，但仍憑對手在比賽早段的烏龍球，以及射手哈利卡尼下半場末段建功，累積62球並繼續刷新隊史入球紀錄，主場以2：0輕取馬爾他隊。

另外，E組的波蘭隊昨於主場1：1言和捷克隊，賽後8戰得11分續排第3，未能壓過7戰得12分的對方，須透過附加賽爭出線；同組的阿爾巴尼亞隊昨雖然作客同以1：1打和摩爾多瓦隊，但賽後7戰得14分，仍足以篤定提前出線，是球隊自2016年後，史上第2次躋身決賽周。

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