巴奧資格賽男子隊全勝首名出線 港七欖鬥國家隊爭入決賽

【明報專訊】一連兩日的巴黎奧運七人欖球亞洲區資格賽昨於日本大阪長居球技場開打，香港男子隊在小組賽3戰全勝，以B組首名出線4強，今早11時45分鬥中國隊爭入決賽。至於女子隊則以E組次名晉級，今早9時40分在4強硬撼東道主日本隊。
明報記者 許嘉明 日本大阪直擊
港隊昨在攝氏7度的低溫下作賽，但連場驟雨未有影響球隊發揮，他們在B組頭兩場先以53：0大炒泰國隊，再以52：0輕取新加坡隊。港隊在最後一場面對阿聯酋隊較為慢熱，上半場僅靠丹馬克和蔡紀駿在左路突破達陣，助港隊領先10：0。港隊易邊後，則有賀頤盛梅開二度，加上韋兆新踢入兩個附加罰球，終以24：0勝出，力保不敗身。
港隊今將於4強鬥中國隊，後者昨在分組賽雖以21：14挫日本隊，但兩隊戰績同為2勝1負，中國隊計得失分下以A組次名出線，日本隊則於另一場4強鬥阿聯酋隊。港將李卡度認為球隊在小組發揮不俗，但最後一戰可打得更進取，「我們最後一場對阿聯酋隊的進攻有些猶豫，這是很好的警號，因為己隊明（今）日在淘汰賽沒太多犯錯空間」。
李卡度：平常心迎戰保持輕鬆
不過，他坦承經歷上屆奧運資格賽失利，以及今年在杭州亞運蟬聯冠軍後，全隊的抗壓能力有顯著提升，「我們會像亞運一樣用平常心應付這次奧運資格賽。即使比賽途中被對手突破也不會慌張。經歷過失敗令我們心態更好，希望明（今）日去到關鍵時刻，我們仍可保持輕鬆吧」。至於每場皆有達陣的「得分機器」丹馬克，同樣認為對阿聯酋隊打得緊湊，有助準備淘汰賽。
女子組方面，港隊在E組的小組賽先以29：5力克印度隊，再以48：0大勝關島隊。港隊隨後硬撼中國隊，這也是兩軍繼杭州亞運和亞洲系列賽後，兩個月內3度交手。不過港隊全場處於下風，終以0：50敗陣。
港女欖次名過關 4強鬥日本隊
在頭兩場4次達陣的莊嘉欣賽後表示國家隊的速度、身形和反應皆遠勝頭兩場對手，予港隊很大壓力，但同樣有助準備今日的淘汰賽。她笑言自己第3次為港隊爭奪奧運資格，抱着希望面對接下來的賽事，「每個運動員的夢想都是去奧運，港隊在上屆打入決賽，感覺原來我們可和奧運那麼近，希望在4強發揮好點再闖決賽，這並非不可能的」。