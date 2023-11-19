巴奧資格賽男子隊全勝首名出線 港七欖鬥國家隊爭入決賽

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

港隊昨在攝氏7度的低溫下作賽，但連場驟雨未有影響球隊發揮，他們在B組頭兩場先以53：0大炒泰國隊，再以52：0輕取新加坡隊。港隊在最後一場面對阿聯酋隊較為慢熱，上半場僅靠丹馬克和蔡紀駿在左路突破達陣，助港隊領先10：0。港隊易邊後，則有賀頤盛梅開二度，加上韋兆新踢入兩個附加罰球，終以24：0勝出，力保不敗身。

港隊今將於4強鬥中國隊，後者昨在分組賽雖以21：14挫日本隊，但兩隊戰績同為2勝1負，中國隊計得失分下以A組次名出線，日本隊則於另一場4強鬥阿聯酋隊。港將李卡度認為球隊在小組發揮不俗，但最後一戰可打得更進取，「我們最後一場對阿聯酋隊的進攻有些猶豫，這是很好的警號，因為己隊明（今）日在淘汰賽沒太多犯錯空間」。

李卡度：平常心迎戰保持輕鬆

不過，他坦承經歷上屆奧運資格賽失利，以及今年在杭州亞運蟬聯冠軍後，全隊的抗壓能力有顯著提升，「我們會像亞運一樣用平常心應付這次奧運資格賽。即使比賽途中被對手突破也不會慌張。經歷過失敗令我們心態更好，希望明（今）日去到關鍵時刻，我們仍可保持輕鬆吧」。至於每場皆有達陣的「得分機器」丹馬克，同樣認為對阿聯酋隊打得緊湊，有助準備淘汰賽。

女子組方面，港隊在E組的小組賽先以29：5力克印度隊，再以48：0大勝關島隊。港隊隨後硬撼中國隊，這也是兩軍繼杭州亞運和亞洲系列賽後，兩個月內3度交手。不過港隊全場處於下風，終以0：50敗陣。

港女欖次名過關 4強鬥日本隊

在頭兩場4次達陣的莊嘉欣賽後表示國家隊的速度、身形和反應皆遠勝頭兩場對手，予港隊很大壓力，但同樣有助準備今日的淘汰賽。她笑言自己第3次為港隊爭奪奧運資格，抱着希望面對接下來的賽事，「每個運動員的夢想都是去奧運，港隊在上屆打入決賽，感覺原來我們可和奧運那麼近，希望在4強發揮好點再闖決賽，這並非不可能的」。