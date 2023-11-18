首屆港珠澳大橋香港段半馬明早開跑 姚潔貞參戰：想跑到跑唔郁為止

4月誕第2胎後因胎盤組織殘留再開刀

隨後確診兼顧照料女兒 7月始復操

姚潔貞去年7月戰畢美國尤金世界賽後，便宣告因左腳傷患及計劃生第2胎而退役，結束全職跑手生涯。包辦所有路跑香港紀錄的她，在今年4月為丈夫陳家豪誕下幼女穎穎後，因胎盤組織殘留需再次開刀，隨後因確診而變得虛弱，同時忙於照顧女兒，結果等到7月才能正式復操。

姚潔貞笑言與5年前誕下長女瑤瑤後，能在1個月內復出的情况大不同，但重重難關令她更珍惜跑步的時光，「就算我之前講過退役，傷患一直未能痊癒，但我依然想繼續跑，想跑到跑唔郁為止。因為跑步已是我生活的一部分，但暫時不會像之前一樣追成績。我現在的練習量只是過去的三分之一，也自知水平未得，但好感恩還能繼續跑步、比賽」。

全職到業餘 長跑癮長存

克服腳趾傷 輕裝再出發

日籍星將大迫傑曾於東京奧運後引退，但於翌年決定復出，他在本月訪港時，姚潔貞亦透露曾跟對方交流，「他本想高峰引退，但又像我們一樣仍有心癮想繼續跑。他專注訓練的心態不曾改變，惟比賽時會想享受更多，因沒壓力下表現會更好」。這名「長跑天后」亦有類似心態，更指不論全職與否，也無礙對跑步的熱愛。

姚潔貞透露養傷期間四出求醫，終發現傷勢源頭為左腳拇指外翻，自己現時就像重新學行一樣，改善腳板着地姿勢，慶幸傷勢漸有好轉。35歲的她在誕下幼女後兩度參賽，包括8月的中興盃10公里賽，和本月初的聯合國兒童基金會慈善跑15公里賽，即使成績跟個人最佳有一段距離，但她也明白這是必經過程，「我當作試腳，相信會慢慢拾回比賽感覺」。

港珠澳半馬同屬東亞半馬錦標賽，為世界田聯認可為的精英級賽事，陳家豪及其學生莊司暘、張耀樑、曾曉彤和湯樂榆更入選香港代表隊。姚潔貞則期望輕裝上陣，備戰來年1月的渣打馬拉松，並按自己的節奏邁步前進，「雖然我跟奧運這個目標仍有距離，但如果再有機會代表香港參賽，我都想爭取一下」。

文：許嘉明