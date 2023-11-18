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體育

港足4球負伊朗 安達臣認實力差距大

【明報專訊】香港足球代表隊前晚在世界盃亞洲區外圍賽次圈E組首仗，作客以0：4不敵勁旅伊朗隊。主教練安達臣賽後稱兩軍實力差距甚大，認為比數屬合理戰果。迎來大港腳「地標」的中場林衍廷則說，處子戰能與對手多名旅歐兵較量，從中汲取寶貴經驗。

世界排名第150位的港足，該仗先被敵軍效力羅馬的射手阿斯蒙梅開二度，加上末段再失兩球，以4球落敗。安達臣表示，面對世界排名第21位的伊朗隊，兩軍實力差距讓麾下難以匹敵，「我們嘗試力保不失，但上半場早段輕易失掉兩球；下半場我們有1至3個進攻機會，卻未能轉化為入球，到最後再失兩球。對我而言，這比數可以接受」。

效力標準流浪的林衍廷，賽後自評處子戰表現時稱要改善在體能下降時的用球細節。他稱能與坐擁不少旅歐球員的伊朗隊交手，從中收穫了寶貴經驗，「對手的進攻球員都在外國落班，包括英超、法甲等。他們控球在腳，或是盤球進迫的速率，跟在港超面對的大為不同」。

港足昨另公布下周二晚8時在香港大球場迎戰土庫曼的決選名單，3名未隨隊征伊朗的巴西裔入籍兵艾里奧、費蘭度及艾華頓重新入選，取代周緣德、余煒廉及張憙延。

朝鮮首擊敗陣 韓光宋逾3年首亮相

此外，朝鮮隊昨晨自2020年新冠疫情爆發後首戰國際A級賽，並有曾效力祖雲達斯及卡利亞里的射手韓光宋銷聲匿迹逾3年後首公開亮相，惟在世盃外亞洲區次圈B組首擊0：1不敵敘利亞隊。中華台北隊在D組首戰則作客以0：3不敵阿曼隊。由意籍名帥文仙尼領軍的沙特阿拉伯隊，在G組以4：0大勝巴基斯坦隊，收穫自本年8月底上任後首勝。

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