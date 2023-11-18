迪亞斯梅開二度 哥倫比亞反勝巴西

上輪作客淨吞烏拉圭隊兩蛋的巴西隊，開賽僅4分鐘便藉加比爾馬天尼利打開紀錄，惟助攻他的雲尼斯奧斯祖利亞於27分鐘疑因觸傷大腿傷出。路易斯迪亞斯及後在75和79分鐘頂入兩球，帶領哥倫比亞隊以2：1反勝。迪亞斯近3周的遭遇像「坐過山車」，其父上月尾被綁架12天後獲釋，日前父子終重聚。

迪亞斯昨仗先拔頭籌後向現場觀戰的父親展示心形手勢，二人亦一度感觸落淚。迪亞斯賽後說：「生活令你堅強和勇敢，我感激國家隊職球員在這段艱難日子的時刻關顧。」哥軍賽後以5戰得9分升上第3，以1分領前主場以0：0打和厄瓜多爾隊的「四哥」委內瑞拉隊，並多跌落第5的巴西兩分。

烏拉圭輕取阿根廷 美斯口服心服

烏拉圭憑朗奴阿拿奧祖及達雲紐尼斯在41和87分鐘建功，以2：0輕勝阿根廷隊，賽後以10分續排次席，落後阿根廷兩分。這次是阿根廷自一年前世盃首戰爆大冷負沙特阿拉伯隊後首嘗敗績，但隊長美斯輸得口服心服道：「我們全場踢來並不舒服，對手體能極強、充滿張力和反擊凌厲。」阿根廷下周將作客大戰爭取避過三連敗的巴西。