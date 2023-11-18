港七欖今戰奧運資格賽 雌雄分途爭創歷史 姚錦成獲臨盆妻支持逐夢

明報記者 許嘉明 日本大阪直擊

港隊在杭州亞運有男子隊成功衛冕，女子隊則歷史性拿下銅牌。球隊乘勝追擊，在周三抵達大阪，冀在今起一連兩日的奧運資格賽，爭取破天荒入奧。香港男隊與泰國、新加坡及阿聯酋隊被編入B組，將於小組賽爭取頭兩名晉級明日的4強。球隊昨在寒風細雨下練習約1小時，主將姚錦成接受本報訪問時，表示急不及待落場拼搏，「我們這星期練得不太多，以恢復為主，因此我感到十分餓波」。

姚錦成放下上屆挫敗再出發

主帥信麾下心態成長助爭勝

提到港隊上屆奧運資格賽失利，在決賽戰至加時反負韓國隊，姚錦成承認留憾，盼這次再為奧運夢而戰，「我們上屆期望愈大，失望愈大，這像我們心中的一根刺。不過，那次失利也成為動力，我們不應執著過去，整隊人一條心向前行，這是球隊進步的原因」。姚錦成透露妻子的預產期為12月中，感激對方支持自己追夢，「我在亞運後已決定參賽，因奧運一直是我的夢想，但始終太太臨盆在即，我亦要尊重她的意見」。

香港男隊在今年初香港七欖主場贏得銀盾，隨後在亞運蟬聯冠軍，並於亞洲系列賽有不俗發揮。主帥高勳相信麾下經歷過高低起伏，更有信心應付今次資格賽，「上屆敗仗過後，球員不論球技或心態皆有成長，在壓力下表現更好」。值得一提的是，阿聯酋隊在9月曾赴體院跟港隊友賽，姚錦成相信對方與另一組的日本和中國隊，將是最大競爭對手。

這次香港男、女隊的奧運資格賽陣容，跟亞運班底相比各有1個調動，男隊由菲臘斯頂替膝傷避戰的史戴爾斯，女隊則由潘凱恩取替何芷媛。當中菲臘斯過往以15人欖球為主，兩年多前加入七欖港隊，惟隨即因阿基里斯腱受創休息近1年。他透露已居港8年，為代表港隊參賽而換護照，「我很愛香港，能為港效力對我來說意義重大」。

女子組方面，港隊與中國、印度和關島隊身處E組，同樣誓爭以前兩名出線。