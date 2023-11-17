體壇快訊：港七欖赴日備戰奧運資格賽

【明報專訊】七人欖球亞洲區巴黎奧運資格賽明起一連兩日於日本大阪長居球技場上演，香港男、女子隊日前出發備戰，力爭隊史首次入奧。陣中主將韋兆新賽前表明，不欲重蹈上屆不敵韓國隊飲恨出局的覆轍，認為近期佳績讓他們充滿信心，希望今次可寫下香港欖球隊歷史。
樂施毅行者約850隊參加
「樂施毅行者」將於本月24至26日舉行，大會公布截至昨日為止，今屆約有850支隊伍參加，其中2128人為首次參賽。賽事起點為西貢北潭涌，終點則設於屯門的國際十字路會，各隊須在48小時內，完成100公里麥理浩徑及其他接續路段，沿途共設9個檢查站。樂施毅行者督導小組召集人陳智思昨於記者會透露：「毅行者所籌得的款項，將用於支援樂施會在全球各地不同的項目，包括因受極端天氣影響的本地基層及各地災民。」
李吳配日羽大師賽16強止步
港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔昨於日本羽毛球大師賽16強，以直落兩局13：21、11：21不敵3號種子的中國隊組合馮彥哲／黃東萍，無緣晉級。女單方面，傷癒復出參戰的韓籍世界一姐安洗瑩，則在16強直落兩局21：15、21：18淘汰中國隊的高昉潔過關。
香港金牛簽前CBA兵朱松瑋
正備戰全國男子籃球聯賽（NBL）新球季的香港金牛，昨宣布簽入前CBA球星朱松瑋，將披8號戰衣。這名27歲前鋒，曾於2020年的CBA選秀會，以首輪第4位的姿態加盟四川藍鯨，並於去年入圍CBA全明星。他在加盟後表示，希望協助金牛再進一步，目標是新季至少殺入季後賽4強。