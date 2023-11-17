體壇快訊：港七欖赴日備戰奧運資格賽

樂施毅行者約850隊參加

「樂施毅行者」將於本月24至26日舉行，大會公布截至昨日為止，今屆約有850支隊伍參加，其中2128人為首次參賽。賽事起點為西貢北潭涌，終點則設於屯門的國際十字路會，各隊須在48小時內，完成100公里麥理浩徑及其他接續路段，沿途共設9個檢查站。樂施毅行者督導小組召集人陳智思昨於記者會透露：「毅行者所籌得的款項，將用於支援樂施會在全球各地不同的項目，包括因受極端天氣影響的本地基層及各地災民。」

李吳配日羽大師賽16強止步

港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔昨於日本羽毛球大師賽16強，以直落兩局13：21、11：21不敵3號種子的中國隊組合馮彥哲／黃東萍，無緣晉級。女單方面，傷癒復出參戰的韓籍世界一姐安洗瑩，則在16強直落兩局21：15、21：18淘汰中國隊的高昉潔過關。

香港金牛簽前CBA兵朱松瑋

正備戰全國男子籃球聯賽（NBL）新球季的香港金牛，昨宣布簽入前CBA球星朱松瑋，將披8號戰衣。這名27歲前鋒，曾於2020年的CBA選秀會，以首輪第4位的姿態加盟四川藍鯨，並於去年入圍CBA全明星。他在加盟後表示，希望協助金牛再進一步，目標是新季至少殺入季後賽4強。