明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足世盃外4球敗走伊朗 6亞運兵擔正難敵主隊旅歐強陣

【明報專訊】世界盃亞洲區外圍賽次圈昨開鑼，香港足球代表隊在E組首場作客硬撼西亞「一哥」伊朗隊，正選起用6名杭州亞運成員，最終上半場被效力意甲羅馬的阿斯蒙梅開二度，加上尾段再失兩球，以0：4落敗。港足下周二晚上8時將於香港大球場迎戰土庫曼隊。

阿斯蒙早段梅開二度 港足攻門未中龍

港足的U23梯隊在上月杭州亞運8強爆冷1：0擊敗伊朗隊，創歷史入4強。事隔一個多月，兩隊在世盃外圍賽狹路相逢，港足主教練安達臣昨仗起用6名亞運成員正選，包括首次入選大港腳的林衍廷，還有門將謝家榮把關，以及亞運對伊朗奠勝的潘沛軒「擔正」。隊長則由中堅勞烈斯出任。伊朗隊正選有泰尼米、阿斯蒙、查漢巴克殊及沙文古度斯4名歐洲頂級聯賽球星壓陣。

昨仗未有香港電視台直播，經常作客撐港足的死忠球迷恆仔，上周四隻身出發，經迪拜到伊斯坦堡再抵達伊朗首都德黑蘭。他昨帶同大型橫額抵達球場後，聯同另一從英國到來的球迷入場支持港足。他透露，中國駐伊朗大使館亦帶同過百名華人，部分手持中國國旗到場為港足打氣。

面對世界排名21名的伊朗隊，排150名的港足在阿薩迪體育場開賽2分鐘反客為主取得首次攻門，中場胡晉銘擲界外球入禁區，前鋒安永佳射門被封，中場陳俊樂禁區頂衝前起腳射高。12分鐘被主隊攻破大門，伊朗球員在左路及時阻止皮球出界，再傳中予阿斯蒙禁區撞射得手。這名羅馬前鋒2分鐘後接應泰尼米傳中再下一城，半場落後0：2。港足換邊後取回一些攻勢，當中是役正選的艾華在61分鐘接應斜傳打反擊，在右路無人看管突入禁區，但這名32歲入籍翼鋒欲橫傳時被兩名敵衛快一步封阻。伊朗戰至87分鐘由波圖射手泰尼米再入一球，加上列沙伊安補時直入罰球，港足終負0：4兼未有射門中龍。

同組土庫曼反負烏茲別克 明加索夫擔正

同組另一場，有傑志翼鋒明加索夫正選助陣的土庫曼隊，在下半場連失3球下，主場1：3反負予烏茲別克隊。

上 / 下一篇新聞