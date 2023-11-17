港足世盃外4球敗走伊朗 6亞運兵擔正難敵主隊旅歐強陣

阿斯蒙早段梅開二度 港足攻門未中龍

港足的U23梯隊在上月杭州亞運8強爆冷1：0擊敗伊朗隊，創歷史入4強。事隔一個多月，兩隊在世盃外圍賽狹路相逢，港足主教練安達臣昨仗起用6名亞運成員正選，包括首次入選大港腳的林衍廷，還有門將謝家榮把關，以及亞運對伊朗奠勝的潘沛軒「擔正」。隊長則由中堅勞烈斯出任。伊朗隊正選有泰尼米、阿斯蒙、查漢巴克殊及沙文古度斯4名歐洲頂級聯賽球星壓陣。

昨仗未有香港電視台直播，經常作客撐港足的死忠球迷恆仔，上周四隻身出發，經迪拜到伊斯坦堡再抵達伊朗首都德黑蘭。他昨帶同大型橫額抵達球場後，聯同另一從英國到來的球迷入場支持港足。他透露，中國駐伊朗大使館亦帶同過百名華人，部分手持中國國旗到場為港足打氣。

面對世界排名21名的伊朗隊，排150名的港足在阿薩迪體育場開賽2分鐘反客為主取得首次攻門，中場胡晉銘擲界外球入禁區，前鋒安永佳射門被封，中場陳俊樂禁區頂衝前起腳射高。12分鐘被主隊攻破大門，伊朗球員在左路及時阻止皮球出界，再傳中予阿斯蒙禁區撞射得手。這名羅馬前鋒2分鐘後接應泰尼米傳中再下一城，半場落後0：2。港足換邊後取回一些攻勢，當中是役正選的艾華在61分鐘接應斜傳打反擊，在右路無人看管突入禁區，但這名32歲入籍翼鋒欲橫傳時被兩名敵衛快一步封阻。伊朗戰至87分鐘由波圖射手泰尼米再入一球，加上列沙伊安補時直入罰球，港足終負0：4兼未有射門中龍。

同組土庫曼反負烏茲別克 明加索夫擔正

同組另一場，有傑志翼鋒明加索夫正選助陣的土庫曼隊，在下半場連失3球下，主場1：3反負予烏茲別克隊。