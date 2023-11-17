意大利出線關鍵戰非勝不可 主場迎北馬其頓誓復仇 重召佐真奴基艾沙

意大利無緣2018年世界盃，雖前年揚威歐國盃，卻又在去年3月的2022年世盃外圍賽附加賽被北馬其頓隊淘汰，故此明晨之戰誓向對方報復之餘，更重要是力保出線機會。歐國外C組一哥英格蘭已提早出線，意軍暫以6戰得10分排第3，落後多踢1場的次席烏克蘭隊3分，因此主帥史巴列堤說：「若此役勝出，將有利最後一場在德國中立場碰烏克蘭。」

史巴列堤今次重召中場佐真奴及近季傷患不少的前鋒費達歷高基艾沙，後者有望伙拍施卡馬卡及杜文尼高貝拉迪攻堅，而為他們提供攻門彈藥的是狀態不俗的左閘費達歷高迪馬高、中場尼高路巴列拿及法迪斯等。北馬其頓則料由效力拿玻里的中場艾利夫艾馬斯領軍，箭頭則是去年世盃外絕殺意大利的查高夫斯基。英軍同日在主場迎戰7戰全敗包尾的馬爾他，昨有前鋒拉舒福特報到，但另一日前亦要求延遲歸隊的中場加雲菲臘斯未見身影。

波蘭E組生死戰鬥捷克

此外，於E組以10分排第3的波蘭隊，在最後一戰迎擊少踢1場和多1分的捷克隊絕對不容有失；而領前捷克兩分的一哥阿爾巴尼亞隊若作客摩爾多瓦隊凱旋，出線機會勢高唱入雲。