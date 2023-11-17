七旬沈金康年底離任 別29年港單車隊總教練生涯 體院尋接班人

體院網站發布招聘單車隊總教練、教練及助理單車教練，總教練年薪按表現由94.9萬至187.49萬元，根據招聘內容，總教練須跟體院及單車總會合作，致力培訓精英運動員、領導單車部門、發掘潛質運動員及參與教練培訓計劃等；職位要求包括持有教練證書資歷、擁有10年或以上擔任單車國際賽教練、具單車項目行政及策劃的工作經驗、善用運動科學和運動醫學能力、有良好國際單車組織聯繫網絡等。招聘期下月15日截止。

1994年起任總教練

曾培育黃金寶李慧詩等星將

沈金康自1994年起擔任香港單車隊總教練，近30年為香港單車運動發展貢獻良多，2011年榮獲特區政府銅紫荊星章。單車港隊過去20多年在不同大型賽事都取得驕人成績，黃金寶、郭灝霆及李慧詩等港將皆取得世界賽冠軍的「彩虹戰衣」，李慧詩更在倫敦及東京奧運共奪兩面銅牌；上月結束的杭州亞運，港隊亦收穫1金3銀2銅。

梁鴻德回覆本報查詢時證實，沈金康與體院原定今年3月31日約滿，但當時正值備戰亞運時刻，因而延長合約至下月。他說，沈教練已達退休年齡，加上這段時間未有重要大賽，體院及單車總會都認為是合適交接時間，「沈教練對香港單車隊的貢獻非常大，訓練出多名精英運動員，但教練始終都會有退休一日，因此單車總會接受安排，加上現時香港單車隊處於新舊交接期，在明年巴黎奧運前，現在這段時間教練交接亦會相對容易」。他補充，在沈金康離任後及新教練上任前，體院會安排單車隊其中一名教練團成員出任署理總教練。他提及，單車總會有不同形式的義務顧問，不過一切有待與沈金康達共識才有定案。