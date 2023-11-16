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2023年11月16日星期四
港足再遇伊朗冀重演亞運歷史 安達臣批訓練場質素差 轟當地足總不尊重
國足征泰國武磊首當隊長 賽前被重提10年前慘敗
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效曼聯16載CEO下台 英力士集團改革首步
費基奧利獲祖雲續約 拿玻里易帥馬沙利回巢領軍
佐高域負東道主 史拿連勝成首晉年終賽4強意籍球手
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全運會港勢接辦8項目 滑浪風帆擬維港或西貢比賽
無懼雙塔被逐 東方挫南華5戰全勝
鄧謝配日本羽賽憾負國家隊「世一」
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【明報專訊】（請看附圖）
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