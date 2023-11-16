迪亞斯父子團聚相擁而泣 哥國足總稱「經歷漫長痛苦時刻」 世盃外勢領軍攻巴西

文奴爾伉儷上月尾在家鄉巴蘭卡斯，被哥倫比亞反政府武裝「民族解放軍」（ELN）綁架，其妻不久獲救，但他仍被擄走，其間迪亞斯欲回國，但被哥國政府以安全為由說服留在英國，及後幾經談判其父終獲釋，並得以與日前返國的迪亞斯團聚，其間兩父子聲淚俱下。哥國足總在社交網X上載兩人圖片，寫上「我們是一家人」，並指出「在被剝奪自由12天後，這是這名球員與父親及其他家人的首次接觸，他們經歷了漫長的痛苦時刻」。

匈牙利征保國不敗即入歐國盃

迪亞斯早前因父親被綁架缺席3場利物浦賽事，但近3仗均有上陣，狀態應不成問題，故對陣巴西隊時勢可掛帥，而與巴西同得7分的次席球隊烏拉圭，在蘇亞雷斯獲重召下，挑戰有美斯壓陣的4戰全勝的一哥阿根廷隊。

歐洲國家盃外圍賽同日亦上演多場比賽，其中G組榜首匈牙利隊若作客包尾的保加利亞隊不敗便篤定出線，而黑山隊倘迎戰立陶宛隊勝出，便可保住反壓次席塞爾維亞隊取得另一直接出線權的機會。J組次席斯洛伐克隊如果主場挫冰島隊，則可繼一哥葡萄牙隊後成為另一支出線球隊。