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體育

國足征泰國武磊首當隊長 賽前被重提10年前慘敗

【明報專訊】中國隊展開2026年世界盃外圍賽首擊，今晚8時30分在C組次圈作客泰國隊，賽前被對手重提10年前友賽慘負1：5往事。將首任隊長的武磊期望，國足能完成新舊交替，作為老將亦盼樹立榜樣助小將成長。

武磊去夏重返上海海港後，今季入18球助球隊重奪中超冠軍。這名32歲新任國足隊長賽前接受《新華社》訪問時稱，「打入世盃決賽周是所有人的夢想，雖然球隊現在實力有些差距，但我們不會放棄，把該贏的比賽贏下來」。這名曾效西甲愛斯賓奴3年半的射手若為國足再入一球，將超越入31球的名宿柳海光，獨佔國足神射手。國足今次大軍只有李可一名入籍兵，香港出生的中場戴偉浚亦在列。

國足近年5度與泰國交手取3勝2負，包括2018年6月造訪今次比賽場地的曼谷拉賈曼加拉體育場友賽勝2：0，但今仗賽前被泰國隊官方社交網重提2013年6月在合肥友賽慘敗1：5，導致時任主帥甘馬曹被炒。泰國隊主帥波金形容今仗為泰國隊近5至10年來最重要一役。

韓國強陣迎坡 日本鬥緬甸缺三笘薰

同在C組的韓國隊則今晚7時迎戰新加坡隊，孫興慜、黃喜燦及金玟哉等球星悉數在列。B組的日本隊今晚6時在大阪主場鬥緬甸隊，但白禮頓球星三笘薰、些路迪雙星古橋亨梧及前田大然均因傷退隊。

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