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體育

港足再遇伊朗冀重演亞運歷史 安達臣批訓練場質素差 轟當地足總不尊重

【明報專訊】世界盃亞洲區外圍賽次圈今開戰，香港足球代表隊今晚作客惡鬥西亞「一哥」伊朗隊，主教練安達臣承認兩隊世界排名差距巨大，惟在杭州亞運8強擊敗對方一役看到足球的可能性，會盡力爭取成績，但他賽前不滿訓練場質素，批評伊朗足總不尊重港足。

世盃外　伊朗vs.香港 晚上22：30開賽

港足上月世盃外首圈兩回合計4：2淘汰不丹隊晉身次圈，編入E組面對伊朗、烏茲別克及土庫曼隊踢雙循環分組賽，首仗今晚10時30分作客阿薩迪體育場對世界排名高129名、排21位的伊朗隊。港足近年與伊朗甚有緣，繼上屆世盃外同組，兩軍U23梯隊上月初又在杭州亞運8強交手，憑潘沛軒的入球爆冷小勝1：0創歷史，成為全城佳話。事隔一個多月，兩軍於世盃外次圈再相遇，且明年1月中亞洲盃決賽周又將同組對碰。

安帥稱亞運看到足球可能性

小將陳晉一：上下一條心

港足周二凌晨離港出發，經逾16小時機程抵達伊朗首都德克蘭，效力德丙球會的前鋒米高到當地會合。大港腳上屆世盃外次圈兩鬥伊朗在主場0：2及中立場1：3落敗。兩年前在巴林中立場有份上陣的，只餘4人在陣，包括門將葉鴻輝、黃威、安永佳及陳晉一。其中當年首為大港腳上陣的安永佳，在尾段頂破伊朗大門。他稱逾兩年後自覺成長不少，期待再遇亞洲最強球隊之一測試實力；21歲的陳晉一亦盼在世盃外次圈有好開始，「當然這是相當困難的任務，伊朗球員無論技術和體能各方面都比我們好，若一對一防守真的很困難，但球隊上下一條心，相信教練團的安排，每人跑多步補位」。葉鴻輝亦稱：「我們在比賽要集中和減少犯錯，對手取球時要盡快減低其用球空間。」

港足今年作客成績1和3負，球隊抵埗後即在當地訓練，安達臣昨在賽前記招時批評，伊朗足總在訓練場安排上不尊重港足，「訓練場的草地根本不能踢波，這是對我們不尊重。我40年在球圈及執教經驗，從無見過這樣差的草地」。被問到港足會否想繼杭州亞運再贏一次，安帥坦言亞運隊跟成年隊實力有很大分別，「兩隊的世界排名差距巨大，但亞運令我們看到足球的可能性，只要有正確戰術部署，球隊會盡力而為。」

伊朗擁泰尼米等4旅歐球星

伊朗隊今次點兵精銳盡出，有4名歐洲聯賽球星壓陣，包括羅馬前鋒阿斯蒙、波圖射手泰尼米、飛燕諾中場查漢巴克殊及賓福特前鋒沙文高度斯。安永佳亦提及視31歲的泰尼米為學習對象，更認為對方是現今球壇前十射手之一。

此外，港足昨起於購票通平台開售下周二晚上8時在香港大球場對土庫曼隊的第2場世盃外，成人票價200元、特惠票50元。傑志前鋒明加索夫已隨土庫曼隊徵召，備戰今晚主場鬥烏茲別克隊。

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