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2023年11月15日星期三
卜比查爾頓曼市舉殯 費格遜偕新舊紅魔送別 格拉沙家族坦夏格缺席
艾卡拉斯年終賽再敗陷低潮 首擊反負薩維利夫 批場地過快難適應
英格蘭傷兵潮多人退隊 高爾彭馬首入伍戰歐國外「太公波」
打破塵封11年港績 謝俊賢全青運1萬米列第7
尼馬換形象 巴西隊醫：康復進度良好
體壇快訊：何子樂星洲賽輕鬆晉次圈
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【明報專訊】（請看附圖）
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