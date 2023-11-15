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體育

體壇快訊：何子樂星洲賽輕鬆晉次圈

【明報專訊】PSA世巡賽新加坡壁球公開賽昨展開，港將何子樂在女單首圈直落3局輕取埃及籍球手Salma Eltayeb晉級；湯芷穎則力戰5局下，在決勝局以7：11憾負另一埃及籍代表Nour Aboulmakarim；李嘉兒則直落3局不敵法籍球手。男單方面，梁子軒和劉子均分別直落3局敗予法國及埃及籍球手，無緣次圈。

港殘疾羽隊日本穿金戴銀

港隊在東京舉行的日本殘疾人羽毛球國際賽，憑陳浩源在WH2級混雙伙比利時隊球手奪金，並在男單掛銀；朱文佳則在SH6男單飲恨摘銀。至於昨於熊本展開的日本大師賽，港隊有楊雅婷／楊霈霖在女雙先登場，但在首圈以21：13、18：21及19：21反負中華台北隊的李佳馨／鄧淳薰。

滿貫挫漢友取甲一五連勝

香港甲一組男子籃球聯賽昨晚在修頓續戰，滿貫憑外援鋒將蓋帝斯取得「雙雙」的15分及14個籃板，加上蔡再懃攻入全場最高25分，以83：70擊敗漢友，收穫五連勝。永倫則在另一仗以87：67輕取南青。

字母哥獻雙雙領公鹿宰牛

「字母哥」安迪度高安普昨獻「雙雙」的35分及11個籃板，領密爾沃基公鹿在NBA常規賽主場以118：109擊退芝加哥公牛。薩克拉門托帝王則有迪阿朗霍斯攻入最高28分，主場以132：120挫克里夫蘭騎士。

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