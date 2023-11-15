英格蘭傷兵潮多人退隊 高爾彭馬首入伍戰歐國外「太公波」

曼聯丹麥孖寶齊傷退

英格蘭隊在歐國外C組已篤定出線決賽周，今期將戰餘下最後兩輪「例行公事」，先於周六迎戰馬爾他隊，再於下周二作客北馬其頓隊。大軍日前有占士麥迪臣、哥林威廉遜及李維士鄧克因傷退隊，並補選高爾彭馬、安斯干沙及歷高利維斯入伍，3人皆為首次獲「三獅」徵召。此外，據報祖迪比寧咸及利維高維爾亦有傷在身，昨缺操下據報亦將退隊。同樣昨日宣布退隊的，還有效力曼聯的丹麥國腳基斯甸艾歷臣及海倫，但丹麥在歐國外H組8戰得19分居次，出線在望下料影響不大。

至於在A組暫列第3、勢要透過附加賽爭入歐國盃決賽周的挪威隊，陣中隊長馬田奧迪加特未列席之餘，近期亦連續3場缺席阿仙奴的賽事。據英國《每日郵報》消息指，這名24歲中場因月初歐聯鬥西維爾時「食波餅」後現腦震盪所致，並有望月底在英超作客賓福特為「兵工廠」復出候命。

烏拉圭重召蘇亞雷斯

另外，即將出戰世界盃南美洲區外圍賽的烏拉圭隊，昨宣布重召36歲老將蘇亞雷斯，亦是這名隊史首席射手在新帥比爾沙接掌後首列席，將隨隊在周五作客阿根廷隊及下周三迎戰玻利維亞隊。