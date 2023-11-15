艾卡拉斯年終賽再敗陷低潮 首擊反負薩維利夫 批場地過快難適應

隨着佐高域日前在年終賽旗開得勝鎖定年終一哥之位後，亦意味艾卡拉斯無緣成為史上第10名蟬聯年終一哥的球手。而這名世界二哥近期亦陷低潮，在上月的上海大師賽16強不敵狄米托夫止步後，再於巴黎大師賽首圈爆冷出局。來到年終賽分組賽首輪，這名20歲星將與薩維利夫首盤拉成均勢，戰至決賽局下贏細分7：3，首盤7：6險勝。惟及後艾卡拉斯表現下滑連續兩盤在中段被破發，結果連輸3：6、4：6，盤數1：2反負，下輪鬥俄籍5號種子羅比夫將成出線關鍵戰。

賽後艾卡拉斯批評場地問題道：「我不明白為何今年最後一項賽事會用這種場地。基本上全年的硬地場均使用較慢場地（硬地場分1至5級，1為最慢、5為最快），但這裏卻非常快，我認為是全年最快的硬地，這令人難以適應。」

麥維迪夫輕勝羅比夫 反指場地有助快速回球

至於3號種子的俄籍前「世一」丹尼麥維迪夫，昨在紅組另一場以直落兩盤6：4、6：2輕取同胞羅比夫。他賽後則與艾卡拉斯唱反調，認為自己喜歡在快地作賽，又笑言「我沒有艾卡拉斯的力量」，在這場地反而有助他快速回球。