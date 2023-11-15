卜比查爾頓曼市舉殯 費格遜偕新舊紅魔送別 格拉沙家族坦夏格缺席

馬古尼梳爾等4現役魔兵出席

卜比查爾頓的喪禮共邀約1000名嘉賓參與，出席者包括英國王儲威廉、曼聯前帥費格遜、名宿傑斯、史高斯、朗尼、舒米高及堅尼等。現役「紅魔」方面，不少球員因國際賽期回到所屬國家隊下，僅得哈利馬古尼、勞基梳爾、莊尼伊雲斯及湯希頓4人出席；而主帥坦夏格則因在荷蘭有「不能摧毀的長期個人承諾」缺席。

球迷組織怒轟班主格拉沙家族

「與球會關係疏遠另一可恥例子」

喪禮出席者均對曾為曼聯上陣758次、攻入249球的卜比辭世惋惜。曾任隊長的66歲紅魔名宿白賴仁笠臣，盛讚先輩是其所見「最謙虛的人」，「當年（1981年）我以破英國轉會費紀錄加盟曼聯，心情非常緊張。他是第一個來歡迎，並叫我盡情享受，球會每次簽新球員時也是如此，以他的地位沒必要這樣做」。另一名前隊長布魯士亦盛讚卜比在球場內外都是上品之人，「這足以解釋為何有這麼多球迷在街上守候他」。

此外，現任皇家馬德里公關總監的名宿布達堅奴、韋斯咸體育總監麥克盧保，以至曼聯同市宿敵曼城的行政總裁蘇利安奴，均代表各自球會出席卜比喪禮。反之，持有曼聯67%股份的格拉沙家族，並沒派任何代表參與，因此遭球迷組織炮轟。其中一個名為「The 1958」的球迷組織怒斥：「格拉沙家族再次證明他們與球會、球迷關係疏遠，而這次只是另一個可恥例子而已。」

喪禮完結後，卜比查爾頓的靈柩被扶上靈車，並駛往曼聯主場奧脫福，於卜比、丹尼士羅及佐治貝斯的銅像前停下。數千名球迷早在該處等候，並擺滿鮮花、頸巾，向愛隊傳奇人物好好道別。