港足開操即晚征伊朗 林衍廷首當大港腳 不介意批評稱專注比賽

港足在世盃外次圈編入E組，首仗周四晚作客伊朗，球隊昨晚操練後隨即前往機場，起程赴伊朗首都德黑蘭。港足23人決選名單中，只餘艾華及米高是入籍球員。

4入籍兵落選 安帥盼艾華頓下周候命

對於4名巴西裔入籍兵艾華頓、保羅、費蘭度及艾里奧落選，主教練安達臣解釋，當中球員分別因傷及家庭理由落選，如艾華頓近月一直帶傷比賽，因此讓他休息，但表明該名理文翼鋒在內部分球員，有機會下周二主場對土庫曼隊一戰重新入選。

今次有3名港超標準流浪球員入選，包括林衍廷、李毅凱及門將梁興傑，林衍廷更是首度入選大港腳。安達臣稱今次面對亞洲最強球隊之一伊朗隊，需要有像這名23歲港將有鬥心的球員在陣，「面對伊朗預期會像杭州亞運8強時有七至八成時間未能控球，但當時我們努力迎戰、減少對方進攻空間，最後獲勝變成可能」。

流浪總監李輝立在日前高級組銀牌4強落敗後，曾批評兩名亞運港腳李毅凱及林衍廷歸隊後表現不佳，安帥稱不願置評，但提及像東方的余在言及傑志的潘沛軒，亞運後返回球隊都進步了很多。

林衍廷認為在亞運取得佳績及狀態而獲主帥挑選，透露對方曾溫馨提示他要保持身形。對於批評，他稱只會專心比賽，「場外的事我們控制不到，我不介意多點人鬧我，你鬧我即是關注我」。

港足上屆世盃外次圈分組賽曾對伊朗隊，當中在2021年6月於巴林中立場負1：3，當時射入破蛋一球的前鋒安永佳稱，相比當年自覺進步不少，提及對方球星之一的波圖射手泰尼米是其學習對象。伊朗隊30人初選名單中，除了泰尼米，還有羅馬的阿斯蒙、賓福特的沙文高度斯，以及飛燕諾的查漢巴克殊等歐洲聯賽球星壓陣。