港足開操即晚征伊朗 林衍廷首當大港腳 不介意批評稱專注比賽

【明報專訊】香港足球代表隊將於周四晚出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈作客伊朗隊，大軍昨晚開操及即晚離港。首次入選大港腳的23歲中場林衍廷，對於日前被批評亞運後返回球會表現欠佳，他稱只會專注比賽，「我唔介意多點人鬧我，因為你鬧我即是關注我」。
港足在世盃外次圈編入E組，首仗周四晚作客伊朗，球隊昨晚操練後隨即前往機場，起程赴伊朗首都德黑蘭。港足23人決選名單中，只餘艾華及米高是入籍球員。
4入籍兵落選 安帥盼艾華頓下周候命
對於4名巴西裔入籍兵艾華頓、保羅、費蘭度及艾里奧落選，主教練安達臣解釋，當中球員分別因傷及家庭理由落選，如艾華頓近月一直帶傷比賽，因此讓他休息，但表明該名理文翼鋒在內部分球員，有機會下周二主場對土庫曼隊一戰重新入選。
今次有3名港超標準流浪球員入選，包括林衍廷、李毅凱及門將梁興傑，林衍廷更是首度入選大港腳。安達臣稱今次面對亞洲最強球隊之一伊朗隊，需要有像這名23歲港將有鬥心的球員在陣，「面對伊朗預期會像杭州亞運8強時有七至八成時間未能控球，但當時我們努力迎戰、減少對方進攻空間，最後獲勝變成可能」。
流浪總監李輝立在日前高級組銀牌4強落敗後，曾批評兩名亞運港腳李毅凱及林衍廷歸隊後表現不佳，安帥稱不願置評，但提及像東方的余在言及傑志的潘沛軒，亞運後返回球隊都進步了很多。
林衍廷認為在亞運取得佳績及狀態而獲主帥挑選，透露對方曾溫馨提示他要保持身形。對於批評，他稱只會專心比賽，「場外的事我們控制不到，我不介意多點人鬧我，你鬧我即是關注我」。
港足上屆世盃外次圈分組賽曾對伊朗隊，當中在2021年6月於巴林中立場負1：3，當時射入破蛋一球的前鋒安永佳稱，相比當年自覺進步不少，提及對方球星之一的波圖射手泰尼米是其學習對象。伊朗隊30人初選名單中，除了泰尼米，還有羅馬的阿斯蒙、賓福特的沙文高度斯，以及飛燕諾的查漢巴克殊等歐洲聯賽球星壓陣。