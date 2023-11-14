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體育
2023年11月14日星期二
車路士曼城入球騷言和 兩帥讚富娛樂性 稱對英超是很好宣傳
沙拿取英倫第200球 領利物浦返勝軌
以色列作客負科索沃 以哈戰爭後首戰國際賽
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體壇快訊：傑志外援奧拿斯提早解約
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【明報專訊】（請看附圖）
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