以色列作客負科索沃 以哈戰爭後首戰國際賽

賽事原定於上月16日上演，但因以哈戰事延期。以色列隊這次31人大軍名單中，近半球員效力本土聯賽；球隊上周五啟程往科索沃時，曾上載一條遇空襲警報後，從旅遊巴緊急疏散到安全地方的片段至社交網，並寫道：「沒任何事能阻擋我們進軍歐國盃之路。」

奏國歌做半心形手勢致意

以色列隊抵達科索沃後，當地政府亦嚴陣以待，在該隊下榻的酒店及球場外封路加強保安，並禁止舉行聲援巴勒斯坦的示威。有科索沃民眾不滿安排發起杯葛入場，令本仗入座人數跌至僅場地容量約四成的5245人。賽前奏起以色列國歌時，有球迷報以噓聲；以色列隊球員則做出半個心形手勢，向遭哈馬斯綁架的以色列人民致意，寓意「他們沒回來，心還是缺了一塊」。

以色列隊此戰41分鐘被主隊翼鋒拉斯卡攻入唯一入球，以0：1吞敗，在歐國外7戰11分排第3，落後次席瑞士隊4分。對於這次作客旅途，教練哈辛賽後說：「我們不能置身於戰火之外，但我們需要出戰，亦希望代表我們的國家。」以色列隊下仗「主場」將移師匈牙利中立場，周四凌晨迎戰瑞士隊。哈辛認為球隊尚有機會以小組前二出線決賽周，「這將是非常困難的，我們會看看球員狀况如何」。