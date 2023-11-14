沙拿取英倫第200球 領利物浦返勝軌

「紅軍」上周作客聯賽打和盧頓及歐霸分組賽不敵圖盧茲後，昨仗重返晏菲路球場出擊，縱前鋒達雲紐尼斯兩度入球「詐糊」，仍憑英超10月最佳球員沙拿在上、下半場頭頂腳踢「起孖」，加上迪亞高祖達74分鐘埋齋，以3：0輕取賓福特，賽後與阿仙奴同12戰27分，國際賽周後將於下周六作客大戰榜首曼城。

沙拿在英格蘭所有賽事達成總入球200球，包括在利物浦198球，另兩球為車路士建功。他亦連續15場英超主場貢獻入球或助攻，繼傳奇射手舒利亞及亨利後，第3人達此成就。

高普賽後大讚道：「很瘋狂！在英格蘭入200球是無與倫比，他是役經常面對兩名球員夾擊，仍可保持控球，表現難以置信。」缺陣兩仗的利物浦後衞伊巴希馬干拿迪因傷退出法國隊今輪歐洲國家盃外圍賽名單，由車路士守將阿素迪沙斯補上。

白禮頓聯賽6仗不勝

另邊廂，白禮頓在中場達侯特69分鐘領紅被逐下，在主場被錫菲聯逼和1：1，聯賽錄得6場不勝，12戰19分跌至第8；阿士東維拉主場3：1挫富咸後，以25分續排第5；韋斯咸則主場以3：2絕殺諾定咸森林，賽後以17分排第9。