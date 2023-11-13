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體育

曼聯慘勝 折丹麥孖寶 連迪路夫奠勝 10人阿仙奴輕取般尼

【明報專訊】曼聯昨憑後衛域陀連迪路夫取得3年來首個入球，主場以1：0險勝「升班馬」盧頓，令坦夏格成為首50場英超最快達30勝的「紅魔」主帥，惟一對丹麥國腳海倫及基斯甸艾歷臣傷出，令傷兵問題雪上加霜。阿仙奴雖在尾段有法比奧韋拉領紅，但仍在主場保住以3：1挫般尼的勝果，而領隊阿迪達則認同麾下被逐屬正確判決。

曼聯與盧頓半場互交白卷，戰至59分鐘才由後衛連迪路夫混戰中建功，近3年來首次建功兼助球隊小勝1：0。「紅魔」一眾鋒將繼續入球荒，包括海倫仍未在英超開齋，至今球隊12場只入13球，並有基斯甸艾歷臣及海倫昨仗疑分別因觸傷左膝和右腳，先後於40和79分鐘被換出，勢令「十字軍」增到至少7人，坦夏格倍添壓力。

然而，坦夏格賽後成為首個頭50場英超領軍達30勝的曼聯領隊，共取96分亦只僅次於傳奇教頭費格遜的103分，亦比高普執教利物浦首50場英超取26勝92分為高。坦夏格表示，季初面對不少困境及挫折下，目前仍能接近前四位置，取得近5場英超第4場勝仗，有信心可爭前四。

阿迪達：韋拉被逐判決正確

兩名曼城舊部、阿仙奴領隊阿迪達與般尼教練高柏尼的正面交鋒一役，「兵工廠」憑李安度杜沙特在上、下半場傳射居功，加上辛真高射入在酋長球場首個入球，以3：1獲勝。對於下半場入替的中場法比奧韋拉於83分鐘踩中對手領紅，此前曾批評過球證執法引熱議的阿迪達，賽後卻對今次判決未有異議，「今次視像裁判（VAR）和球證的判決是正確的，執法很完美」。他又稱讚杜沙特建功一球表現勇敢。

阿仙奴賽後12戰得27分，以1分超越兩連敗的熱刺。殘陣的紐卡素作客以0：2負般尼茅夫後得20分，以1分落後曼聯。至於季初掙扎的愛華頓再有佳作，作客以3：2險勝水晶宮，近3仗取得7分下暫得14分。

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