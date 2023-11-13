報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年11月13日星期一
經濟
基斯杜化臣World RX收爐戰封王 賽會稱首辦比賽難求完美 冀來年重臨香江
排隊與車手互動 車迷為簽名各出其謀
近距離觀賞戰車 港車迷稱前所未有
由頭帶到尾 歐陽若曦大灣區GT盃奪冠
傑志闖銀牌決賽再鬥東方 準入籍兵祖連奴一箭定江山 連續兩屆4強淘汰理文
甘寶最後一洞反勝 港高球公開賽掄元
張家朗世盃土耳其站憾負世一奪亞
體壇快訊：港將世界業餘賽首揚威隊際賽
電視精選
曼聯慘勝 折丹麥孖寶 連迪路夫奠勝 10人阿仙奴輕取般尼
卡尼起孖 德甲轟17球超上季神射手 洛迪高入球助攻各二 皇馬西甲大捷
足壇快遞：加納前國腳球場猝死
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
經濟
基斯杜化臣World RX收爐戰封王 賽會稱首辦比賽難求完美 冀來年重臨香江
排隊與車手互動 車迷為簽名各出其謀
近距離觀賞戰車 港車迷稱前所未有
由頭帶到尾 歐陽若曦大灣區GT盃奪冠
傑志闖銀牌決賽再鬥東方 準入籍兵祖連奴一箭定江山 連續兩屆4強淘汰理文
甘寶最後一洞反勝 港高球公開賽掄元
張家朗世盃土耳其站憾負世一奪亞
體壇快訊：港將世界業餘賽首揚威隊際賽
電視精選
曼聯慘勝 折丹麥孖寶 連迪路夫奠勝 10人阿仙奴輕取般尼
卡尼起孖 德甲轟17球超上季神射手 洛迪高入球助攻各二 皇馬西甲大捷
足壇快遞：加納前國腳球場猝死
經濟
基斯杜化臣World RX收爐戰封王 賽會稱首辦比賽難求完美 冀來年重臨香江
排隊與車手互動 車迷為簽名各出其謀
近距離觀賞戰車 港車迷稱前所未有
由頭帶到尾 歐陽若曦大灣區GT盃奪冠
傑志闖銀牌決賽再鬥東方 準入籍兵祖連奴一箭定江山 連續兩屆4強淘汰理文
甘寶最後一洞反勝 港高球公開賽掄元
張家朗世盃土耳其站憾負世一奪亞
體壇快訊：港將世界業餘賽首揚威隊際賽
曼聯慘勝 折丹麥孖寶 連迪路夫奠勝 10人阿仙奴輕取般尼
卡尼起孖 德甲轟17球超上季神射手 洛迪高入球助攻各二 皇馬西甲大捷
足壇快遞：加納前國腳球場猝死
prev
next