傑志闖銀牌決賽再鬥東方 準入籍兵祖連奴一箭定江山 連續兩屆4強淘汰理文

理文今季首敗 曾輸12碼獲VAR推翻

理文9月中港超憑愛沙尼亞國腳安尼亞梅開二度，主場4：1大勝傑志。昨仗上半場曾兩次使用視像裁判（VAR），先審核傑志球員犯規有沒紅牌，然後理文球員禁區內防守罰球傳中時省中手部被罰12碼，球證廖國文翻看VAR後推翻判決。不過「藍鳥」於42分鐘仍憑祖連奴一次反擊打破僵局，加上門將保羅表現神勇，在下半場兩度飛身救出對方直射罰球，協助保持一球勝局完場。是役雙方不乏埋牙場面，球證共出示11面黃牌。

理文被打破今季不敗身及連續兩屆銀牌4強被傑志淘汰。主教練曾昭達承認球隊發揮未如理想，輸波合理，「比賽有贏有輸，最緊要檢討，下次對壘時希望再做好點」。兩隊將於周六的賽馬會菁英盃分組賽再交手。

港足今開操備戰世盃外征伊朗

林衍廷首入決選 艾華頓落選

傑志左閘陳晉一滿意保持零失球，「上次敗給理文後，今次決心很大想證明傑志仍然是冠軍球隊，勝仗為往後比賽注下強心針」。功臣祖連奴透露，有機會本月內完成申領特區護照入籍，或趕及本月21日世界盃外圍賽主場對土庫曼隊時代表港足。

港足將於周四晚出戰世盃外亞洲區次圈首仗，作客鬥西亞的伊朗隊，昨公布23人決選名單，標準流浪有3人入選，包括門將梁興傑及首做大港腳的中場林衍廷。前鋒孫銘謙、入籍翼鋒艾華頓及門將保羅等人則因傷落選。球隊今晚開操及即晚登機起程。