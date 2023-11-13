基斯杜化臣World RX收爐戰封王 賽會稱首辦比賽難求完美 冀來年重臨香江

基斯杜化臣前日提早鎖定四連霸後，次日賽事焦點落在德籍的舒希達與芬蘭籍車手格朗咸的總季軍爭奪上，兩人賽前同累積81分。格朗咸在初賽首、次仗均以第2名完成，完成3回合同獲初賽總成績第2，率先取得2個車手榜積分，反超舒希達升上季席。兩人在準決賽第2組正面交鋒，格朗咸以首名姿態晉級；舒希達卻列「梗頸四」無緣決賽，變相退出爭季行列。

奇雲漢臣力保年度總亞軍

基斯杜化臣偕隊友包辦前二

至於首回合先拔頭籌的瑞典籍車手奇雲漢臣，來到次日單圈排位賽先做出43.082秒的最快圈速。惟他初賽3回合以第3名完成後，意外地在準決賽僅獲小組第4，未能晉級決賽。不過，本站總成績得第7名的他，仍以104分保住年度總亞軍。

矢志抹走前日決賽失利挫折的基斯杜化臣，初賽及準決賽均以最佳成績晉級。他在決賽首個彎位搶佔先機後，再無給予對手任何超前機會，並與挪威籍的Volkswagen Dealerteam BAUHAUS隊友維比包辦前二，終以3分09.3秒率先完成5圈，並以3.641秒拋離維比。基斯杜化臣終以141分，在香港接受總冠軍加冕。至於本站才首度登場的英籍19歲車手奧當路雲，則以3分13.899秒得季軍。

執行總監滿意但將檢討不足

首席顧問喜見觀眾享受賽事

World RX執行總監Arne Dirks在賽後總結時，盛讚在香港首辦街道賽氣氛良好。對於賽事日前出現工程延誤，導致賽道縮短及延遲開賽，他強調這次首在香港辦賽難求完美，「我們之後會檢討不足之處，但總括而言還是很滿意，希望明年能繼續在香港舉行分站」。

香港站賽事首席顧問雲維熹，亦喜見車隊、車手及觀眾享受賽事，但指出明年能否繼續辦，需視乎中環海濱場地供應，「不知明年這裏會否有工程或其他活動；香港寸金尺土，不容易另覓場地」。