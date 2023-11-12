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2023年11月12日星期日
漢臣贏World RX香港首站 基斯杜化臣提早衛冕世界冠軍 締四連霸
歐陽若曦大灣區GT盃排頭位 今濠江爭冠
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馬貝利訪港與小將交流 鼓勵港將勇敢追夢
利園滑板節希慎廣場上演 日籍東奧銅牌選手獻技
許龍一港高球賽暫列72 今粉嶺演煞科
體壇快訊：張家瑋世界業餘賽奪亞
SUN周日體育直播賽程
彭馬領車倒戈攻藍月 正選漸穩首遇舊會 獲哥迪奧拿祝福
補時連失兩球 熱刺殘陣作客反負狼隊
迪基亞傳返西甲投貝迪斯
美斯收爐友賽亮相 承諾「明年會更好」
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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