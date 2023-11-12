體壇快訊：張家瑋世界業餘賽奪亞

港泳隊全青運添1銀2銅

港隊昨於廣西舉行的首屆全國學生青年運動會傳來捷報，其中羽毛球隊的吳英倫在男單拿下銅牌。泳隊則獲1銀2銅，包括李芯瑤在中學組女子100米自由泳以56.25秒得銀牌，她隨後再伙馮雪瑩、林韵晴和梁潁溱在4×100米混合泳接力掛銅，卓銘浩則於大學甲組男子100米自由泳獲季軍。

港乒男女雙太原賽掛銅

香港乒乓球隊昨於WTT太原挑戰賽出擊，黃鎮廷／何鈞傑在男雙4強面對東道主組合林詩棟／林高遠，力戰下以局數1：3告負。朱成竹／吳詠琳在女雙4強則直落3局不敵中國隊的陳幸同／錢天一掛銅。

羅映潮迪拜半馬列13

第一屆亞洲半馬拉松錦標賽昨假阿聯酋迪拜收官，港隊女將羅映潮以1小時20分43秒衝線排第13，其隊友屈旨盈及尹詩慧，則分別獲第15及23名，港隊在女子隊團體賽得「梗頸四」。男子組方面，林穎璋以1小時08分09秒完賽得第14、黃啟樂則排第26。

江旻憓世盃意站一輪遊

香港劍擊隊昨分途出戰世界盃，當中女重世界排名第2的江旻憓在意大利站出師不利，首圈爆冷以9：15不敵波蘭隊對手出局，隊友佘繕妡則於32強以8：15不敵韓籍名將宋世羅，兩人今日將偕隊友轉戰團體賽。男花港隊則有張家朗在土耳其站個人賽殺入4強，穩奪獎牌。