巴科爾再建功 東方闖銀牌決賽 流浪連續兩屆遭淘汰 李輝立不滿擬易帥

兩隊上季同在銀牌4強交手，當時東方小勝1：0。流浪近况5戰全勝，昨仗續由在港超共入17球的伊巴謙、神田夢實及劉智樂攻堅。不過18分鐘被近5場不敗的東方先開紀錄，由加盟後每場均建功的巴科爾單刀破網。4分鐘後，黃皓雋在快速反擊挑射再下一城，加上中堅高素巴耶夫完場前冷箭埋齋，大勝3：0。

流浪總監李輝立賽後稱優勝劣敗，但批評陣中兩名港腳（李毅凱及林衍廷）在亞運歸隊後表現轉差，「他們是我們主力，我都想問港隊教練訓練咗乜，踢完返來唔應該踢得咁差」。他又批評教練團多場部署欠深思，稱主教練王家中或將轉做顧問，「因為球員對他訓練有怨言，過去有數場失球多後都無開會搵原因同寫報告，作為職業教練給予不到球員信心。為何李志堅今季在大埔教得好，因為球員肯跟他搏命」。他透露考慮簽一名新前鋒，又解釋半場換門將，是教練團覺得梁興傑昨仗表現「慌失失」欠信心。

傑志4強硬撼理文 今旺角場上演

另一場4強今午3時續在旺角場上演，由傑志大戰理文。兩支爭標分子9月聯賽交手，理文在主場大勝4：1。