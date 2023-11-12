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體育

漢臣贏World RX香港首站 基斯杜化臣提早衛冕世界冠軍 締四連霸

【明報專訊】國際汽聯（FIA）世界場地越野車錦標賽（World RX）首次落戶香港，昨起一連兩日在中環海濱舉行本季煞科站。賽事受工程延誤影響，昨需押後近4小時開賽並縮減賽程。首日賽事最終由瑞典籍車手奇雲漢臣贏得本季首個分站冠軍，而同來自瑞典、本站第6名完成的基斯杜化臣，則在總成績以24分優勢，提前一日衛冕總冠軍，達成四連霸偉業。

賽事原定早上8時10分展開自由練習，延遲至中午12時才開始，並取消由每架戰車輪流進行的單圈排位賽（SuperPole），改以練習環節的其中4圈決定初賽分組。

車手總成績分列首、次席的瑞典籍車手基斯杜化臣及奇雲漢臣，練習賽在10名參賽車手中僅列最後兩名，惟在兩回合的初賽回勇，分別以第3和第1名完成，芬蘭籍車手格朗咸則居次席。

戰車決賽曾死火 嘆美中不足

3人準決賽均順利晉級，其中奇雲漢臣再次做出最佳時間。他在決賽起步再一馬當先，基斯杜化臣緊隨其後。然而戰至壓軸第5圈出現戲劇性一幕，基斯杜化臣的戰車突然「死火」須重新啟動，因此被其他對手趕過，只能以第6包尾完成。奇雲漢臣則保持優勢，以3分17.820秒率先衝線，贏得本季首個分站冠軍。至於格朗咸及德籍車手舒希達，則分別落後2.290及3.276秒列亞、季。

儘管未能登上本站頒獎台，基斯杜化臣仍以118分高踞車手積分榜首席（見表），以24分拋離次席的奇雲漢臣，在本季僅餘今日的煞科戰下，提早宣告實現四連霸，個人累計六奪總冠軍。他賽後稱衛冕總冠軍固然高興，但對昨戰感到失望，「可惜今（昨）日有點不幸，戰車在最後階段突然停低，很遺憾讓香港車迷看了一場被搞塌的RX賽事」。

今中環續戰演煞科站

World RX香港站今按原定時間續戰，早上8時10分舉行自由練習，之後會依次進行3回合初賽及一場過的準決賽，至於壓軸的決賽預計在下午4時30分上演。

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