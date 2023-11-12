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體育

彭馬領車倒戈攻藍月 正選漸穩首遇舊會 獲哥迪奧拿祝福

【明報專訊】英超明晨上演「雙藍會」，車路士坐鎮主場大戰曼城，連續兩周惡鬥聯賽前兩名球隊。「藍戰士」今季面對前列強隊都能保持不敗，今仗更有新加盟的高爾彭馬首次倒戈母會，「藍月」領隊哥迪奧拿賽前則恭喜舊部如願得到更多上陣時間。

車路士vs.曼城 now611／621台 明晨00：30直播

上輪大破熱刺 普帥誓乘勇爭勝

車路士今季英超雖11戰僅4勝得15分位列中游，落後曼城多達12分，不過今季在領隊普捷天奴接掌下，面對前列分子都能保持不敗，包括主場先後打和利物浦及阿仙奴，上周更作客4：1大勝「前一哥」熱刺，打破對方今季聯賽不敗身，明晨坐陣史丹福橋球場對現任「一哥」曼城，普捷天奴表示，面對現時世上最強球隊的曼城，希望能夠踢出競爭力，「上仗擊敗熱刺證明，我們有能力與英超最好的球隊戰鬥」。

今次「雙藍會」其一焦點，落在今季以約4000萬鎊（約3.8億港元）轉投車路士的高爾彭馬，首度倒戈母會。這名21歲英格蘭小國腳加盟後上陣10場入3球，漸站穩正選。普捷天奴讚此子適應速度快；曼城主帥哥迪奧拿賽前也恭喜舊部，「他離開原因之一是為了爭取上陣時間，現在他得到想要的，亦踢得很好，恭喜他和車路士」。

哥迪奧拿又認為，車路士踢法具備侵略性，遲早會重返爭冠行列，「我認為是役會是今季最難應付的比賽之一」。至於今季在各項賽事已入7球的祖利安艾華利斯，哥帥稱這名23歲阿根廷國腳優點是可勝任前場多個位置，無論正前鋒還是輔鋒都能有好表現。軍情方面，哥帥確認上周中歐聯傷出的中堅史東斯將缺陣。

利物浦迎賓福特前收喜訊

沙拿膺10月最佳球員

另外，利物浦上周中在歐霸落敗後近兩仗作客不勝，今晚重返晏菲路球場對賓福特爭重返勝軌。而賽前落實「紅軍」前鋒穆罕默德沙拿，當選英超10月最佳球員，是他生涯第5度獲此殊榮。這名31歲埃及隊球星上月聯賽3場入5球，協助利物浦2勝1和不敗。

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