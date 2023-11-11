潘文俊信兒子有力外流 潘文迪冀侄兒成就更大

46歲的潘文俊於千禧年初退役後擔任港足青年軍教練，今次亞運隊球員不少獲他指導過。他及後執教過多隊，2016年底至19年北上發展，隨前南華中場李海強到梅縣鐵漢及深圳壆崗做助教；2018年跟兄長潘文迪任中華台北隊助教，輔助當年主帥、現港超標準流浪總教練王家中。

亞運後獲內地球會斟介

潘文俊透露，亞運過後有內地球會人士查詢潘沛情况，認為有機會合適可以一試，但強調與傑志有約在身下，必須尊重及經球會商討，「以潘沛目前能力和心態，踢中甲不成問題，能否盡早適應內地生活環境更重要。但目前內地球市經濟不太好，資源大不如前，是問題所在，希望未來數年會好轉」。

父期望場上展現更大價值

伯父讚入楔觸覺香港少有

潘文俊今季加盟傑志任助教兼教青年軍，笑言跟兒子同隊也是考慮因素，「以前不同球會時，我只能睇片了解他表現，或返來同我講練成點，現在每日練波都可睇實他情况」。他寄望兒子將來展現更大價值，「在比賽入第一球和錦上添花的已經不同價值。他在本地或國際賽都要入更多波、製造到攻門」。

前愉園總監的潘文迪稱，侄兒比當年在愉園踢港超，加盟傑志後信心明顯大有提升，「他以往比賽心理質素不太好，幸在傑志以年青球員來說算機會多。相比多盤扭的翼鋒，他多跑動、入楔觸覺好和上落頻率高，算是現時香港球圈較少類型的進攻球員，但要提升取球時如何與隊友配合。今次亞運取得關鍵入波，希望保持態度，在球會和港隊爭正選，將來成就超越我們兩兄弟 」。