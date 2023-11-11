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體育

跨代亞運港腳 潘氏虎父無犬子 潘沛軒獲父認同未自滿 「100分留1分求進步」

【明報專訊】香港足球代表隊在杭州亞運以第4名寫下歷來最佳成績，當中在8強射入歷史一球擊敗伊朗隊的潘沛軒，總算「虎父無犬子」，獲前亞運港腳父親潘文俊難得認同。這名今年成為大港腳的23歲翼鋒，無懼嚴父今季加盟傑志從旁鞭策，展望在球會及港隊雙線爭正選，逐步邁向超越父親成就的終極目標，正如在傑志選擇99號球衣的理由，「100分滿分要努力做到99分，餘下1分留給自己繼續進步」。

文：余瑋、圖：黃志東

潘沛軒出身足球世家，父親潘文俊及伯父潘文迪都是前港腳，前者參與過1998年曼谷亞運，但開幕禮前球隊已出局打道回府；「潘沛」今次踢到閉幕禮前的銅牌戰，更因對伊朗奠勝，令潘父在24年前的悉尼奧運外圍賽，主場1：4不敵有中村俊輔等名將的日本隊射入破蛋一球往事，被球迷重提並論。當年潘沛仍未出世，也曾從YouTube重溫父親英姿，「我記得嗰球阿爸先控定，再轉身左腳射門中柱彈入」。

亞運8強爆冷贏伊朗奠勝 聞父稱讚欲哭

潘沛稱自4、5歲接觸足球以來，今次亞運算是難得獲父親認同，「他過去真的無乜點認同我，有入波都會問點解錯失另外一些機會。亞運8強賽後，我回更衣室立即打給父母，問覺得我表現點，阿媽說『你得咗喇』，然後阿爸一句『OK吖，唔錯』，嗰一刻好想喊，覺得這入球給我一個肯定」。正因有嚴父，才成就這個入球，「當時接應安永佳頭槌二傳時，腦海可能有潛意識，阿爸以前成日同我講，去到禁區被對手阻擋衝前唔到時，有時退後幾步就起到腳，結果就咁入波」。

訪問當日，今季同效力傑志的潘氏父子加操，兒子在助教父親督促下反覆練習傳中，多次被訓斥。他承認起初有些無形壓力，惟有助更快進步，「阿爸對我所有事都好嚴格，細個練波無一次唔辛苦，跟他到球場踢波一定要先跑5、6個圈，喊住都要跑。但我好感恩有這個老竇，真心敬佩當他是偶像。若不是他鞭策，我一定無毅力和能力成為職業球員，而且我是他兒子，對我要求高是應該」。潘文俊也認對子非常嚴，「他今次亞運表現唔差，得到我七成認同吧，但又未到好好，把握力要改善。他是有進步但未夠，足球好簡單，到最後都是靠自己努力鑽研，23歲仍有很多時間，要諗點樣更加好」。

潘沛17歲時曾效老牌球會南華踢甲組，憶述因長坐後備，曾有放棄做職業球員念頭，「有諗過返去讀書，後來阿媽叫我唔好俾人睇死，我亦唔想就咁結束，就到愉園繼續踢波」。愉園自降甲組後，潘沛感恩兩年前獲本地班霸傑志「收留」，更不乏上陣機會兼愈踢愈前，由右閘到翼鋒，去夏隨「藍鳥」首度出線亞冠盃16強後更令他「開竅」，「對完神戶勝利船等亞洲強隊後，感受到對方能力比自己強好多，加上當時跟傑志餘1年約，令我覺得再唔努力就會被淘汰，於是新一季下決心證明自己，季前隊友放假時，我回傑志中心健身練波，亦聽意見改善練波態度等言行舉止」。結果他上季在港超及足總盃共入7球，縱使剛於亞冠分組賽作客曼谷聯輸12碼兼首次領紅被逐，也謙稱會累積這次經驗再努力。

今年迎生涯突破 漸脫「潘文俊之子」之名

視外流為終極目標 先專注立足傑志

潘沛在2023年完成不少成就解鎖，首次入選大港腳再獲上陣和入球、首奪港超冠軍、在亞運創歷史，還有父親難得認同，漸擺脫過去被說是「世侄」或「潘文俊之子」等名字。他展望續在傑志爭正選、恆常入選大港腳以出席明年初亞洲盃決賽周，再邁向外流及超越父親成就的終極目標，「除了內地，都想挑戰泰國等較少港將去到的聯賽，不過一切以現有球會行先。當年無班落時是傑志搵我回來，當時真的好開心，所以唔想得失球會」。

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