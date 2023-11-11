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2023年11月11日星期六
孫興慜領殘陣熱刺征狼隊 若凱旋重登榜首 與黃喜燦演韓國內訌矚目
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皇馬強勢迎華倫爭上西甲榜首 卡馬雲加華維迪續約6年
World RX煞科站今中環上演 工程延誤開賽賽道縮短
體壇快訊：港足總下周一預售亞洲盃門票
SAT周六體育直播賽程
跨代亞運港腳 潘氏虎父無犬子 潘沛軒獲父認同未自滿 「100分留1分求進步」
潘文俊信兒子有力外流 潘文迪冀侄兒成就更大
潘沛軒足球「起步」生涯
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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