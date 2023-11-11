體壇快訊：港足總下周一預售亞洲盃門票

張家朗今土耳其站登場

香港劍擊隊昨分途出戰世界盃，女佩代表朱詠翹在阿爾及利亞站正賽首圈以15：12力克世界排名第32的韓將崔世彬，生涯首闖32強。至於男花小將梁千雨在土耳其站資格賽的小組賽6戰全勝，總成績第7直入正賽，今與張家朗於64強亮相。

黃鎮廷何鈞傑男雙穩奪牌

香港乒乓球「一哥」黃鎮廷昨於WTT太原挑戰賽三線出擊，他伙何鈞傑在男雙8強以直落3局擊敗中國隊的勝向鵬／袁勵岑，晉級4強並穩奪獎牌。不過，黃鎮廷在男單16強以0：3負國手梁靖昆，並與吳詠琳在混雙8強力戰下，以0：3負中國隊的王楚欽／孫穎莎。

金牛續約3內地年輕球員

上季以第7完成首個全國男子籃球聯賽（NBL）賽季的香港金牛籃球隊，昨宣布與3名內地年輕球員陳雨生、余柏林、李禹豪續約。金牛將於本月中集合港將梁兆華、楊睿騏、許烜行等所有球員正式開操，劍指來季冠軍，球隊亦會舉行校園探訪、「香港金牛球員選秀計劃」等，為組建青年軍作準備。