體壇快訊：港足總下周一預售亞洲盃門票

【明報專訊】港足明年1月到卡塔爾出戰亞洲盃決賽周，香港足總官網下周一起至20日提供港足3場分組賽門票預購，票價由60至140元不等。至於高級組銀牌4強今午3時在旺角大球場開戰，由東方對標準流浪；大埔門將謝家榮昨則當選港超10月最有價值球員。
張家朗今土耳其站登場
香港劍擊隊昨分途出戰世界盃，女佩代表朱詠翹在阿爾及利亞站正賽首圈以15：12力克世界排名第32的韓將崔世彬，生涯首闖32強。至於男花小將梁千雨在土耳其站資格賽的小組賽6戰全勝，總成績第7直入正賽，今與張家朗於64強亮相。
黃鎮廷何鈞傑男雙穩奪牌
香港乒乓球「一哥」黃鎮廷昨於WTT太原挑戰賽三線出擊，他伙何鈞傑在男雙8強以直落3局擊敗中國隊的勝向鵬／袁勵岑，晉級4強並穩奪獎牌。不過，黃鎮廷在男單16強以0：3負國手梁靖昆，並與吳詠琳在混雙8強力戰下，以0：3負中國隊的王楚欽／孫穎莎。
金牛續約3內地年輕球員
上季以第7完成首個全國男子籃球聯賽（NBL）賽季的香港金牛籃球隊，昨宣布與3名內地年輕球員陳雨生、余柏林、李禹豪續約。金牛將於本月中集合港將梁兆華、楊睿騏、許烜行等所有球員正式開操，劍指來季冠軍，球隊亦會舉行校園探訪、「香港金牛球員選秀計劃」等，為組建青年軍作準備。