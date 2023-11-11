利物浦吞首敗 迪亞斯父親被擄兩周獲釋

文奴爾伉儷於上月底在家鄉巴蘭卡斯被ELN綁架，其妻不久獲救，但他仍被擄走，經哥國政府斡旋，終在利物浦對圖盧茲賽前獲釋，據報他目前情况良好，只是膝部有點輕傷。他返家後發表聲明感謝政府和各方對其家庭的支持。

利物浦領隊高普亦指路易斯迪亞斯在得知其父無恙後顯得「非常非常高興」，並在昨仗復任正選攻堅，至81分鐘由迪亞高祖達入替，後者亦在8分鐘後建功，但「紅軍」仍以2：3敗走，賽後4戰得9分續列榜首，分別多次席圖盧茲及第3位聖基萊斯聯兩分和5分。

法迪傳射助白禮頓作客挫阿積士

與利物浦出線形勢樂觀的尚有A組主場以1：0挫奧林比亞高斯的韋斯咸，他們與次席弗賴堡同得9分，拋離季席的奧軍5分。B組白禮頓藉前鋒安素法迪傳射得手，作客以2：0挫阿積士及以7分升上次席，落後作客以同一比數輕取AEK雅典的一哥馬賽1分。H組德甲榜首球隊利華古遜及D組的阿特蘭大，同以1：0分挫卡拉巴克和格拉茨，賽後以12分和10分遙領，篤定提早兩輪晉級。