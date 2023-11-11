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體育

孫興慜領殘陣熱刺征狼隊 若凱旋重登榜首 與黃喜燦演韓國內訌矚目

【明報專訊】英超今晚戰火重燃，熱刺若在早場作客狼隊凱旋，便可反壓下周一凌晨才征戰車路士的曼城，重登榜首，惟熱刺此際傷停嚴重，將更突顯箭頭孫興慜的重要性，料這名今季新任隊長，將與在韓國隊並肩作戰多年、現亦狀態大勇的敵鋒黃喜燦互鬥射術，這「太極虎」內訌勢成球迷焦點。

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熱刺周初在倫敦打吡戰，具爭議地慘負車路士1：4，吞下今季英超首敗，一哥之位亦被領前1分的曼城奪去。禍不單行的是，熱刺上仗有後衛基斯甸羅美路及烏杜治領紅，與也在該仗觸傷腿筋的守將雲迪尹一起避戰狼隊，並有鋒將李察利臣已做鼠蹊手術需休戰數周，以及在聯賽入3球和交出5次助攻的攻擊球員占士麥迪臣，已因足踝受傷缺陣和退出英格蘭隊，無緣本月中展開的兩場歐洲國家盃外圍賽。總計熱刺目前傷兵至少達9人，勢令領銜進攻的古路施夫斯基及孫興慜更任道重遠。

31歲的孫興慜將與27歲的韓國同胞黃喜燦今晚料會狹路相逢，兩人今季英超同是上陣11次分別入8和6球，若以平均每仗攻門2.7和1.5次，以及不像「老孫」般場場擔正計，黃是更有效率的一個，惟他平均1次關鍵傳送卻又少於老孫的1.6次。老孫與黃先後在2010和16年展開國際賽生涯，其中前者除參戰2014年世界盃和2015年亞洲盃外，又與黃一起在2016年奧運、2018和22年世界盃及2019年亞洲盃衝鋒陷陣，故此二人合作經年，肯定了解對方踢法。

阿仙奴迎般尼 曼聯哀兵遇盧頓

落後熱刺兩分的英超四哥阿仙奴，在主場迎戰般尼時勢缺前鋒尼基迪亞，至於在歐聯助挫西維爾的翼鋒布卡約沙卡則恐因傷缺陣，據報領隊阿迪達擬以李安度杜沙特移入中路攻堅。至於同在歐聯分組賽墊底的哀兵曼聯及紐卡素，將分碰下游客軍盧頓和主隊般尼茅夫。「紅魔」今季各項賽事17仗8勝9負，近4仗3次落敗中共失10球，加上中堅莊尼伊雲斯成最新「十字軍」，已令領隊坦夏格壓力大增。至於亦有7名傷兵的「喜鵲」更有中場主將般奴古馬雷斯停賽，情况更堪憂。此外，車路士的28歲翼鋒史達寧已連續第5次落選英格蘭大軍。

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