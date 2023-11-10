體壇快訊：港空手道亞青奪2銀3銅

黃鎮廷三線奏捷

香港乒乓球「一哥」黃鎮廷昨於WTT挑戰賽太原站三線奏捷，先在男單32強局數3：1力克美籍球手馬金寶，今早11時10分將撼國手梁靖崑爭入8強。黃鎮廷在混雙16強則伙吳詠琳於「內訌戰」3：0挫林兆恒／朱成竹，並在男雙16強與何鈞傑以3：2險勝韓國隊過關。

港佩劍隊資格賽迎喜訊

香港佩劍隊昨於阿爾及利亞世界盃資格賽傳好消息，男將羅浩天小組賽5戰全勝，以總成績第10直入正賽；女將朱詠翹亦於小組賽5勝1負，總成績第12並生涯首直入正賽64強。

港健球亞洲賽分奪亞季

由亞洲健球聯盟舉辦的「2023韓國健球亞洲盃暨亞洲健球公開賽」周日於韓國烏山煞科，港隊成軍8年首打入亞洲盃決賽圈，男子隊力壓韓國隊奪亞，女子隊則於亞軍附加賽以兩分之差僅負東道主韓國隊摘季。

佐敦布朗國際錦標賽晉4強

在天津舉行的國際桌球錦標賽昨演8強階段，其中早前淘汰衛冕名將卓林普的蘇格蘭籍好手史堤芬麥佳亞，與北愛爾蘭名將佐敦布朗力戰至決賽局，終以局數5：6飲恨。至於湯福特則在另一場兩度打出一捧過百下，以6：4力克英籍同胞鶴健士躋身4強。