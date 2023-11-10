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2023年11月10日星期五
曼聯歐聯陷榜尾 出線形勢嚴峻 作客反負哥本哈根 坦夏格：拉舒福特被逐成轉捩點
皇馬輕取布拉加 連續27屆晉身淘汰賽
阿仙奴再挫西維爾出線在望 阿迪達憂沙卡傷勢
皇蘇事隔20年再闖歐聯16強 末輪撼國米勢決名次
安必特雙雙領銜 76人挫塞爾特人揚威東岸榜首戰
足壇快訊：陳浩然落實掌深水埗
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許龍一平標暫並列70 香港高球公開賽開打 首以職業身分出戰
港泳隊全青運添2金1銀1銅
體壇快訊：港空手道亞青奪2銀3銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯歐聯陷榜尾 出線形勢嚴峻 作客反負哥本哈根 坦夏格：拉舒福特被逐成轉捩點
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