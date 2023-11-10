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體育

皇馬輕取布拉加 連續27屆晉身淘汰賽

【明報專訊】皇家馬德里昨在歐聯C組雖有首席射手祖迪比寧咸剛傷癒僅列後備，但仍主場以3：0輕取布拉加，賽後4戰全勝得12分，拋離排第3的布拉加9分，得以提早兩輪取得16強出線權，並連續27屆躋身歐聯淘汰賽階段，主帥安察洛堤亦取得執教生涯第116場歐聯勝仗，超越費格遜獨佔鰲頭寫歷史。

安察洛堤歐聯領軍116勝寫歷史

祖迪比寧咸因日前在西甲觸傷肩膀缺陣，雖然是役復出但先任後備，改由巴謙戴亞斯擔任進攻中場；而門將阿列沙巴拿加則在熱身時受傷，由盧連臨危受命把關。

開賽僅4分鐘，皇馬右閘盧卡斯華斯基斯犯天條被判12碼，但布拉加前鋒艾華路迪查路的操刀被盧連撲出。皇馬其後藉巴謙戴亞斯、翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯先後建功，終在主場以3：0勝出，並連續26季打入歐聯淘汰賽階段，安察洛堤說：「事實告訴我皇馬總比其他球隊出色，因為由分組賽脫穎而出並非簡單的事情。」

柏林聯逼和拿玻里取首分終止12連敗

同組拿玻里藉鋒將保列坦奴在39分鐘拔頭籌，卻被柏林聯前鋒大衛科芬拿於52分鐘扳平1：1完場，賽後分別以7分和1分列次席及包尾。柏林聯結束各項賽事12場連敗頹勢之餘，亦取得這支歐聯初哥在此項賽事歷來的第1分，陣中36歲意大利國腳中堅邦路斯說：「我們得到非常重要的一分，但不能滿足於現狀。」拿玻里未來兩仗將先作客皇馬後迎戰布拉加。

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