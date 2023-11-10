曼聯歐聯陷榜尾 出線形勢嚴峻 作客反負哥本哈根 坦夏格：拉舒福特被逐成轉捩點

曼聯前鋒海倫先後在3和28分鐘建功，個人今季歐聯入球增至5個，但隊友中堅莊尼伊雲斯，於16分鐘疑因拉傷大腿退下火線，由華拉尼入替伙拍哈利馬古尼握守中路。及至42分鐘，鋒將拉舒福特在回防疑因「攞位」時直踩敵衛謝拿特的足踝，經VAR（視像助理裁判）介入後，球證向「福仔」直接拔紅逐離場，「紅魔」須踢少一人，而球隊也在3分鐘後被敵鋒艾爾尤諾斯破門。

海倫倒戈轟兩球於事無補

坦帥質疑球證判決

上半場補時階段，華拉尼及馬古尼在對手同一攻勢中，在自家禁區內先後犯手球，終被球證判罰極刑，令曼聯成為歷來首支在歐聯分組賽首4仗皆被判12碼的球隊。哥本哈根由干卡維斯操刀得手扳平2：2。

下半場接戰，曼聯於69分鐘憑隊長般奴費南迪斯射入12碼再度領前，卻因隊友左閘達洛治在83和87分鐘兩度走甩對手連輸兩球，終令「紅魔」以3：4飲恨，並取得自2014年9月在英超作客負李斯特城3：5後，首度領前兩球下吞敗。

下輪征加拉塔沙雷演生死戰

拜仁四戰全勝 提早篤定首名出線

曼聯在歐聯A組4戰1勝3負包尾，上周中又在英格蘭聯賽盃16強被紐卡素淘汰，英超也暫只排第8，令主帥坦夏格深受壓力，但他仍滿意麾下此仗表現，「首20分鐘的表現是我歷來看到球隊的最佳一面。即使後來以寡敵眾，我們仍能控制戰局，但末段失去集中力是事實。那面紅牌改變了一切，變成另一場比賽，那判決實在過嚴，叫人失望，拉舒福特目的只是『攞位』，而且不是嚴重犯規」。坦帥又質疑哥本哈根的首個入球有球員越位在先，而馬古尼被指犯天條判極刑亦屬過嚴。

曼聯餘下兩輪先後作客加拉塔沙雷和主場迎戰拜仁慕尼黑，故此出線形勢甚為凶險。拜仁箭頭哈利卡尼分別於80和86分鐘連入兩球，主場以2：1挫補時破蛋的加軍，提早兩輪獲16強資格。