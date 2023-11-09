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體育

紐卡素遭多蒙特雙殺勢危 米蘭反勝PSG 死亡F組陷亂局

【明報專訊】歐聯今屆「死亡之組」的F組形勢大亂，多蒙特昨主場以2：0擊敗紐卡素，以及AC米蘭主場2：1反勝巴黎聖日耳門（PSG），令4隊最多只有3分差距。其中「喜鵲」被「蜜蜂兵團」雙殺後跌至榜尾，除下場作客惡鬥PSG非勝不可外，昨仗再有前鋒哥林威爾遜受傷，令出線更見嚴峻。

紐卡素在英格蘭聯賽盃及英超接連擊敗曼聯及阿仙奴後傷兵滿營，作客多蒙特的後備席只有8名球員，包括兩名門將及兩名青年軍，結果26分鐘被富克洛近射攻破大門，加上祖利安白蘭特於79分鐘快速反擊再下一城，終負0：2，繼上月底在主場後，被蜜蜂兵團雙殺。

米蘭多蒙特球迷擲假鈔票

分諷當拿隆馬歐協發錢寒

F組另一場，AC米蘭憑拉菲爾利亞奧倒掛補射，以及基奧特頭槌破網，主場2：1反勝有中堅史堅尼亞先開紀錄的巴黎聖日耳門，取今屆首勝兼報卻上輪作客0：3落敗之仇。

此外，今輪F組兩仗主場球迷不約而同將大量假鈔甚至假金條丟入球場，但用意不同。多蒙特球迷以此抗議歐洲足協（UEFA）計劃改革歐聯增加參賽球隊和比賽數量，有橫額寫上「你們不關心運動，只關心金錢」；AC米蘭球迷則針對倒戈的PSG門將基安盧基當拿隆馬，嘲諷他兩年前見錢開眼離隊。

賀維證鋒將威爾遜大腿筋受傷

F組經過4輪後，多蒙特以7分升上榜首，PSG及AC米蘭分別以6及5分緊隨，紐卡素4分跌至榜尾，下輪作客PSG再輸將提早出局。領隊艾迪賀維承認球隊未有踢出正常發揮，又證實半場被換出的哥林威爾遜大腿筋受傷，令球隊人腳更見緊絀。

另邊廂，AC米蘭本月底主場對多蒙特亦將成出線關鍵戰。PSG主帥安歷基賽後則形容是役像是球來球往的網球賽，「我希望球隊能更好控制比賽，而不是像打網球，互相來回將球打入對方禁區」。他又稱當拿隆馬經驗豐富，表現未受影響，知道重返聖西路球場會面對甚麼，「足球就是這樣充滿激情」。

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