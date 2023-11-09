加拿祖涉歧視奧拿拿獲判無罪

加拿祖在該仗賽後以兩個猩猩表情符號，配上有奧拿拿在內的曼聯慶祝圖片發文，藉此表揚該今季加盟後受到不少批評的喀麥隆國腳門將，為球隊保住1：0勝果。加拿祖及後雖將該帖文刪除，而且奧拿拿亦為他解釋護航，惟加拿祖此舉仍被指涉及種族歧視，令英足總介入事件。英足總發言人日前表示：「經調查後，我們不會對該阿根廷球員作紀律處分，因他指所用的表情符號是用作比喻奧拿拿的力量，沒有其他意圖。」在英足總宣布不再追究下事件因而落幕。

此外，上輪英超因被紐卡素鋒將安東尼哥頓「士哥」，導致英超不敗金身被破的阿仙奴，主帥阿迪達在賽後記者會上怒轟判決屬「絕對恥辱」後，英國《每日郵報》報道，阿仙奴正打算整合上季至今對球隊不利判決的事例，在下次英超會議中提出以證該隊被針對，惟英國職業球證公司指阿仙奴做法「幼稚」，車路士主帥普捷天奴更暗諷阿迪達，「很多領隊以前都希望有VAR，但當判決對己方不利時就稱之為『恥辱』」。惟普帥其後補充指所說的並非阿迪達。