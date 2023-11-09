蔡玉坤任體院院長 明年1月履新 李翠莎在職14載卸任

曾任港壁球總教練戰績彪炳

體院表示，今次全球招聘程序由一間管理人員獵頭公司協助。現年55歲的蔡玉坤出身運動員，服務體院近25年，退役後由教練晉身體院壁球總教練長達17年，為港培育趙詠賢、歐詠芝及陳浩鈴等精英球手，帶領港隊2009年東亞運壁球項目取得7金5銀，2010年獲特區政府頒授榮譽勳章，2016年升任體院副院長。在公布任命前一日，蔡玉坤適逢與現任院長李翠莎一同出席三項鐵人亞洲盃香港站記者會，上台為在場港將打氣。來自愛爾蘭的李翠莎在港生活逾30年，能說流利廣東話，2009年起任體院院長至今，此前在體院運動心理組、技術發展科和運動員及科研事務科等部門任職。

蔡玉坤對獲委任體院院長深感榮幸。體院主席鄧竟成稱，蔡玉坤對精英體育發展充滿熱誠、全情投入及經驗豐富，是擔任體院院長及帶領體院面對未來挑戰的最佳人選，深信對方能與體院各持份者，包括港府、港協暨奧委會、各體育總會、內地和海外同業等建立的緊密合作關係，能推動體院及所有精英運動員續在國際體壇大放異彩。