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體育

伊蒂哈德亞冠輸波主帥紐奴落鑊 艾納斯缺C朗照四連捷

【明報專訊】坐擁賓施馬、尼高路簡迪等球星的沙特阿拉伯球會伊蒂哈德，周一晚在亞冠盃分組賽C組以0：2不敵伊拉克的空軍體育會後，會方昨決定辭退葡萄牙籍主帥紐奴。另一支沙特球隊艾納斯則收起星將基斯坦奴朗拿度（C朗）下，作客以3：2險勝卡塔爾球隊艾杜哈尼，在E組4戰全勝。

古天奴獨取兩球無助艾杜哈尼主場吞敗

伊蒂哈德周一晚有去年金球獎得主賓施馬演亞冠處子戰，仍作客以0：2不敵空軍體育會。曾執教熱刺的教練紐奴今夏上任後，雖在沙特聯開季首7仗寫下6勝1負的好開局，但此後錄得3和2負不勝走勢，終與球會分道揚鑣。西班牙語傳媒Revelo透露，除了成績不穩，紐奴與賓施馬關係欠佳，或同成被炒原因之一。

浦項絕殺浦和4戰全勝提前出線

另一支沙特球隊艾納斯昨晨未將C朗列入大軍名單，但憑巴西籍進攻中場泰利斯卡連中三元，作客以3：2挫有另一森巴球星菲臘比古天奴梅開二度的卡塔爾球隊艾杜哈尼。艾納斯現4戰全勝居E組榜首，出線高唱入雲。至於阿聯酋的艾阿恩，在A組作客同以3：2險勝艾費哈後，亦錄得四連勝，成今屆亞冠首支鎖定16強席位球隊。

東亞區方面，J組的韓職球隊浦項制鐵，憑後備兵金仁成在補時4分鐘攻入奠勝球，主場以2：1絕殺日職的浦和紅鑽；浦項4戰全勝提前出線，浦和則在同組武漢三鎮作客1：2反負河內FC後，續以4分居次。

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