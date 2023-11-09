傑志取首分保亞冠出線希望 恩查連續3仗建功 10人逼和榜首曼谷聯

傑志昨仗僅派出巴西籍中場基爾頓和米基爾、土庫曼隊中場明加索夫、奧地利前國腳前鋒恩查，以及英籍中場查理史葛共5名外援，未有用盡「5+1」外援上限。至於曾代表韓國隊兩戰世界盃的中鋒金信煜，則首入「藍鳥」亞冠名單惟先列後備。

金信煜後備入替首為藍鳥戰亞冠

保羅一度救出12碼 潘沛軒領紅

曼谷聯在27分鐘，憑巴西籍前鋒莫塔伊拿西奧離門20多碼施放冷箭，皮球門前彈地後越過保羅的十指關，連續兩仗攻破傑志大門，兼令藍鳥半場落後一球。傑志換邊後先由巴西裔港腳費蘭度入替明加索夫，金信煜則在55分鐘入替查理史葛，亞冠首為藍鳥上陣。傑志63分鐘有翼鋒潘沛軒禁區內犯手球，連續3仗被判12碼，但保羅挺身而出，把主隊基丹的操刀托出底線。

大難不死的傑志在70分鐘，更由恩查接應費蘭度傳中窩利建功追平，前者亞冠連續3仗取得進帳。儘管潘沛軒兩分鐘因踏中對手後衛路迪猜亞，被球證翻看視像裁判（VAR）後以紅牌驅逐，但球隊仍保住1：1和局完場。傑志取得本屆首分後，以4戰1和3負居末席，曼谷聯則以3勝1和續居首。

傑志餘下兩仗須全勝

金東進稱此役陷苦戰

傑志若要爭取以東亞區3隊最佳次名出線16強，餘下兩仗必須連挫全北汽車及獅城水手，並視乎其他組別戰果。暫代主教練金東進坦言麾下此仗陷入苦戰，但在困境努力不懈拼回1分，冀把這強大意志延續到未來兩仗，「即使最後未能出線，我們仍要奮戰到最後。下仗主場迎戰全北，期望能繼續搶分」。

同組較早舉行的另一仗，新加坡球隊獅城水手再取3分，曾代表荷蘭U21的庫拉索籍前鋒薛高域上、下半場各入一球，主場以2：0爆冷淨勝兩屆盟主全北汽車。全北賽後仍以較佳對賽得失球，力壓同得6分的獅城居次。

H組的浙江隊在港腳中堅梁諾恆踢足全場下，作客以1：4不敵日乙球隊甲府風林，賽後4戰3分排榜尾；甲府則以較多得球反壓同得7分、主場以0：1不敵武里南聯的墨爾本城，進佔首位。